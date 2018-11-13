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"الشيحة": "أداء" يسهم في تحسين الإنتاجية ورفع مستوى خدمات "صحة الرياض"

40 مؤشرًا للقياس في 7 محاور خدمية لتقديم الأفضل للمستفيدين.. استخدام أمثل للموارد

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالإنابة الدكتور سطام الشيحة أن برنامج (أداء الصحة) له بالغ الأثر في تحسين الإنتاجية ورفع مستوى الأداء في جميع الخدمات الصحية بـ"صحة الرياض".

وأضاف الشيحة خلال رعايته اليوم الثلاثاء فعاليات برنامج "أداء": أن البرنامج أسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الصحية بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين من خدمات "صحة الرياض".

وأشار إلى أن البرنامج يعد أحد البرامج النوعية والتطبيقية من استراتيجيات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي أطلقتها "الصحة".

من جانبه أكد مدير إدارة شؤون المستشفيات بـ"صحة الرياض" الدكتور عصام الغامدي أن برنامج (أداء) يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات، حيث يعد مؤشرًا هامًا ومتماشيًا مع الأهداف الإستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف الغامدي، من هذا المنطلق فقد بدأت (صحة الرياض) تطبيق برنامج (أداء الصحة)، حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشرًا لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية هي: (الطوارئ، والعيادات، والعمليات، والتنويم، والعنايات المركزة، والأشعة، والمختبرات). كما يتم في البرنامج تطوير مهارات الكوادر للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن التحسين للأداء، وبتوازن مع معايير الجودة وسلامة المرضى، واعتبار لقياس مستويات رضا المرضى وكذلك الموظفين.

وأشار إلى أنه تم اعتماد مجموعة من البرامج والأنشطة التحسينية التي ستحقق فارقًا إيجابيًّا في الخدمات وسرعة وصول المستفيدين إليها بمشيئة الله، ومن أبرزها: مدة الانتظار في الطوارئ إلى حين الحصول على الخدمة، ونسبة الحالات الباردة في الطوارئ، ومدة الانتظار لإجراء تصوير الأشعة المغناطيسية أو المقطعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشيحة": "أداء" يسهم في تحسين الإنتاجية ورفع مستوى خدمات "صحة الرياض"
سبق

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالإنابة الدكتور سطام الشيحة أن برنامج (أداء الصحة) له بالغ الأثر في تحسين الإنتاجية ورفع مستوى الأداء في جميع الخدمات الصحية بـ"صحة الرياض".

وأضاف الشيحة خلال رعايته اليوم الثلاثاء فعاليات برنامج "أداء": أن البرنامج أسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الصحية بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين من خدمات "صحة الرياض".

وأشار إلى أن البرنامج يعد أحد البرامج النوعية والتطبيقية من استراتيجيات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي أطلقتها "الصحة".

من جانبه أكد مدير إدارة شؤون المستشفيات بـ"صحة الرياض" الدكتور عصام الغامدي أن برنامج (أداء) يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات، حيث يعد مؤشرًا هامًا ومتماشيًا مع الأهداف الإستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف الغامدي، من هذا المنطلق فقد بدأت (صحة الرياض) تطبيق برنامج (أداء الصحة)، حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشرًا لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية هي: (الطوارئ، والعيادات، والعمليات، والتنويم، والعنايات المركزة، والأشعة، والمختبرات). كما يتم في البرنامج تطوير مهارات الكوادر للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن التحسين للأداء، وبتوازن مع معايير الجودة وسلامة المرضى، واعتبار لقياس مستويات رضا المرضى وكذلك الموظفين.

وأشار إلى أنه تم اعتماد مجموعة من البرامج والأنشطة التحسينية التي ستحقق فارقًا إيجابيًّا في الخدمات وسرعة وصول المستفيدين إليها بمشيئة الله، ومن أبرزها: مدة الانتظار في الطوارئ إلى حين الحصول على الخدمة، ونسبة الحالات الباردة في الطوارئ، ومدة الانتظار لإجراء تصوير الأشعة المغناطيسية أو المقطعية.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
02:24 PM

"الشيحة": "أداء" يسهم في تحسين الإنتاجية ورفع مستوى خدمات "صحة الرياض"

40 مؤشرًا للقياس في 7 محاور خدمية لتقديم الأفضل للمستفيدين.. استخدام أمثل للموارد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالإنابة الدكتور سطام الشيحة أن برنامج (أداء الصحة) له بالغ الأثر في تحسين الإنتاجية ورفع مستوى الأداء في جميع الخدمات الصحية بـ"صحة الرياض".

وأضاف الشيحة خلال رعايته اليوم الثلاثاء فعاليات برنامج "أداء": أن البرنامج أسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الصحية بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين من خدمات "صحة الرياض".

وأشار إلى أن البرنامج يعد أحد البرامج النوعية والتطبيقية من استراتيجيات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي أطلقتها "الصحة".

من جانبه أكد مدير إدارة شؤون المستشفيات بـ"صحة الرياض" الدكتور عصام الغامدي أن برنامج (أداء) يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات، حيث يعد مؤشرًا هامًا ومتماشيًا مع الأهداف الإستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف الغامدي، من هذا المنطلق فقد بدأت (صحة الرياض) تطبيق برنامج (أداء الصحة)، حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشرًا لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية هي: (الطوارئ، والعيادات، والعمليات، والتنويم، والعنايات المركزة، والأشعة، والمختبرات). كما يتم في البرنامج تطوير مهارات الكوادر للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن التحسين للأداء، وبتوازن مع معايير الجودة وسلامة المرضى، واعتبار لقياس مستويات رضا المرضى وكذلك الموظفين.

وأشار إلى أنه تم اعتماد مجموعة من البرامج والأنشطة التحسينية التي ستحقق فارقًا إيجابيًّا في الخدمات وسرعة وصول المستفيدين إليها بمشيئة الله، ومن أبرزها: مدة الانتظار في الطوارئ إلى حين الحصول على الخدمة، ونسبة الحالات الباردة في الطوارئ، ومدة الانتظار لإجراء تصوير الأشعة المغناطيسية أو المقطعية.

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