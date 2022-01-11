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ضمن مساعيها لتوفير حلول السيارات الكهربائية .. "الشريف القابضة" تشارك في "أوتوفيل الرياض"

استهلت مجموعة الشريف القابضة عام 2022 بمشاركتها في الحدث الأكبر لرياضة المحركات في الشرق الأوسط "أوتوفيل الرياض"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض في الفترة بين 8-14 يناير، متمثلة بشركة "الشريف إكس" المتخصصة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

‎ ويعد مهرجان أوتوفيل المقام في ميدان ديراب حدثاً يترقبه عشاق عالم السيارات ورياضات المحركات، حيث يضم عديداً من الفعاليات؛ كمعرض للسيارات الكلاسيكية والمتطورة تقنياً، وتجارب حيّة مع سائقي الفورمولا المحترفين، كما يوفر المعرض أجنحة للشركات السعودية التي توفر حلولاً وتقنيات متقدمة في مجال السيارات الكهربائية.

‎ وتستعرض "الشريف إكس" خلال مشاركتها في أوتوفيل أحدث تقنيات شحن السيارات الكهربائية بأجهزة ذات نطاق واسع بالشراكة مع شركة "EVBOX" الرائدة عالميًا في حلول السيارات الكهربائية.

كما يتيح جناح "الشريف اكس" للزوّار تجربة استخدام شاحن السيارة الكهربائية وعرض تجريبي حيّ لمنصة إدارة الشحن من تطبيق بارق، إضافة إلى لقاء فريق من الخبراء للنقاش والاجابة عن تساؤلات المهتمين.

‎وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة نواف بن فايز الشريف: "تشهد المملكة العربية السعودية قفزة نوعية باتجاه التحول نحو الطاقة النظيفة، بدعم وتوجيه من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونحن في الشريف إكس نفخر بإسهامنا من خلال عدة مشاريع والذي يأتي من ضمنها توفير حلول لشواحن السيارات الكهربائية."

‎جديرٌ بالذكر أن مجموعة الشريف القابضة، الشركة الأم للشريف إكس التي تتخذ من جدة مقرًا لها، أُسست عام 1980م ونجحت حتى الآن في تنفيذ طيف واسع من المشاريع في مجالات تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتقديم الابتكارات وجلب التقنيات لقطاع الطاقة النظيفة السعودي، كما تتطلع المجموعة لتقديم مثال يُحتذى به للاستثمار المحلي في مشاريع الطاقة في المملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضمن مساعيها لتوفير حلول السيارات الكهربائية .. "الشريف القابضة" تشارك في "أوتوفيل الرياض"
سبق

استهلت مجموعة الشريف القابضة عام 2022 بمشاركتها في الحدث الأكبر لرياضة المحركات في الشرق الأوسط "أوتوفيل الرياض"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض في الفترة بين 8-14 يناير، متمثلة بشركة "الشريف إكس" المتخصصة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

‎ ويعد مهرجان أوتوفيل المقام في ميدان ديراب حدثاً يترقبه عشاق عالم السيارات ورياضات المحركات، حيث يضم عديداً من الفعاليات؛ كمعرض للسيارات الكلاسيكية والمتطورة تقنياً، وتجارب حيّة مع سائقي الفورمولا المحترفين، كما يوفر المعرض أجنحة للشركات السعودية التي توفر حلولاً وتقنيات متقدمة في مجال السيارات الكهربائية.

‎ وتستعرض "الشريف إكس" خلال مشاركتها في أوتوفيل أحدث تقنيات شحن السيارات الكهربائية بأجهزة ذات نطاق واسع بالشراكة مع شركة "EVBOX" الرائدة عالميًا في حلول السيارات الكهربائية.

كما يتيح جناح "الشريف اكس" للزوّار تجربة استخدام شاحن السيارة الكهربائية وعرض تجريبي حيّ لمنصة إدارة الشحن من تطبيق بارق، إضافة إلى لقاء فريق من الخبراء للنقاش والاجابة عن تساؤلات المهتمين.

‎وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة نواف بن فايز الشريف: "تشهد المملكة العربية السعودية قفزة نوعية باتجاه التحول نحو الطاقة النظيفة، بدعم وتوجيه من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونحن في الشريف إكس نفخر بإسهامنا من خلال عدة مشاريع والذي يأتي من ضمنها توفير حلول لشواحن السيارات الكهربائية."

‎جديرٌ بالذكر أن مجموعة الشريف القابضة، الشركة الأم للشريف إكس التي تتخذ من جدة مقرًا لها، أُسست عام 1980م ونجحت حتى الآن في تنفيذ طيف واسع من المشاريع في مجالات تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتقديم الابتكارات وجلب التقنيات لقطاع الطاقة النظيفة السعودي، كما تتطلع المجموعة لتقديم مثال يُحتذى به للاستثمار المحلي في مشاريع الطاقة في المملكة العربية السعودية.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
10:36 AM
اخر تعديل
11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
11:05 AM

ضمن مساعيها لتوفير حلول السيارات الكهربائية .. "الشريف القابضة" تشارك في "أوتوفيل الرياض"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استهلت مجموعة الشريف القابضة عام 2022 بمشاركتها في الحدث الأكبر لرياضة المحركات في الشرق الأوسط "أوتوفيل الرياض"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض في الفترة بين 8-14 يناير، متمثلة بشركة "الشريف إكس" المتخصصة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

‎ ويعد مهرجان أوتوفيل المقام في ميدان ديراب حدثاً يترقبه عشاق عالم السيارات ورياضات المحركات، حيث يضم عديداً من الفعاليات؛ كمعرض للسيارات الكلاسيكية والمتطورة تقنياً، وتجارب حيّة مع سائقي الفورمولا المحترفين، كما يوفر المعرض أجنحة للشركات السعودية التي توفر حلولاً وتقنيات متقدمة في مجال السيارات الكهربائية.

‎ وتستعرض "الشريف إكس" خلال مشاركتها في أوتوفيل أحدث تقنيات شحن السيارات الكهربائية بأجهزة ذات نطاق واسع بالشراكة مع شركة "EVBOX" الرائدة عالميًا في حلول السيارات الكهربائية.

كما يتيح جناح "الشريف اكس" للزوّار تجربة استخدام شاحن السيارة الكهربائية وعرض تجريبي حيّ لمنصة إدارة الشحن من تطبيق بارق، إضافة إلى لقاء فريق من الخبراء للنقاش والاجابة عن تساؤلات المهتمين.

‎وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة نواف بن فايز الشريف: "تشهد المملكة العربية السعودية قفزة نوعية باتجاه التحول نحو الطاقة النظيفة، بدعم وتوجيه من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونحن في الشريف إكس نفخر بإسهامنا من خلال عدة مشاريع والذي يأتي من ضمنها توفير حلول لشواحن السيارات الكهربائية."

‎جديرٌ بالذكر أن مجموعة الشريف القابضة، الشركة الأم للشريف إكس التي تتخذ من جدة مقرًا لها، أُسست عام 1980م ونجحت حتى الآن في تنفيذ طيف واسع من المشاريع في مجالات تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتقديم الابتكارات وجلب التقنيات لقطاع الطاقة النظيفة السعودي، كما تتطلع المجموعة لتقديم مثال يُحتذى به للاستثمار المحلي في مشاريع الطاقة في المملكة العربية السعودية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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14,420
201,250 سيارة ..

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