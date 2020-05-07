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في تنبيه متقدم للرياض: أتربة مثارة وانعدام للرؤية تبدأ 12 ليلًا

الأرصاد: تُصحب بنشاط للرياح السطحية وتؤثر على عدة محافظات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا للعاصمة الرياض من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية تبدأ الساهة الثانية عشرة ليلًا، وتتواصل حتى فجر الجمعة، وتشمل الحالة: الخرج والعاصمة والدوادمي وشقراء ورماح ووادي الدواسر وحوطة بني تميم وحريملاء والزلفي والقويعية.

حالة الطقس الرياض أتربة مثارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في تنبيه متقدم للرياض: أتربة مثارة وانعدام للرؤية تبدأ 12 ليلًا
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا للعاصمة الرياض من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية تبدأ الساهة الثانية عشرة ليلًا، وتتواصل حتى فجر الجمعة، وتشمل الحالة: الخرج والعاصمة والدوادمي وشقراء ورماح ووادي الدواسر وحوطة بني تميم وحريملاء والزلفي والقويعية.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
10:12 PM
اخر تعديل
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
11:28 PM

في تنبيه متقدم للرياض: أتربة مثارة وانعدام للرؤية تبدأ 12 ليلًا

الأرصاد: تُصحب بنشاط للرياح السطحية وتؤثر على عدة محافظات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,368

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا للعاصمة الرياض من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية تبدأ الساهة الثانية عشرة ليلًا، وتتواصل حتى فجر الجمعة، وتشمل الحالة: الخرج والعاصمة والدوادمي وشقراء ورماح ووادي الدواسر وحوطة بني تميم وحريملاء والزلفي والقويعية.

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