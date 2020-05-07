أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا للعاصمة الرياض من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية تبدأ الساهة الثانية عشرة ليلًا، وتتواصل حتى فجر الجمعة، وتشمل الحالة: الخرج والعاصمة والدوادمي وشقراء ورماح ووادي الدواسر وحوطة بني تميم وحريملاء والزلفي والقويعية.
في تنبيه متقدم للرياض: أتربة مثارة وانعدام للرؤية تبدأ 12 ليلًا
الأرصاد: تُصحب بنشاط للرياح السطحية وتؤثر على عدة محافظات
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا للعاصمة الرياض من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية تبدأ الساهة الثانية عشرة ليلًا، وتتواصل حتى فجر الجمعة، وتشمل الحالة: الخرج والعاصمة والدوادمي وشقراء ورماح ووادي الدواسر وحوطة بني تميم وحريملاء والزلفي والقويعية.حالة الطقس الرياض أتربة مثارة
اعلان
في تنبيه متقدم للرياض: أتربة مثارة وانعدام للرؤية تبدأ 12 ليلًاصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-07
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
10:12 PM
اخر تعديل
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
11:28 PM
في تنبيه متقدم للرياض: أتربة مثارة وانعدام للرؤية تبدأ 12 ليلًا
الأرصاد: تُصحب بنشاط للرياح السطحية وتؤثر على عدة محافظات
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا للعاصمة الرياض من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية تبدأ الساهة الثانية عشرة ليلًا، وتتواصل حتى فجر الجمعة، وتشمل الحالة: الخرج والعاصمة والدوادمي وشقراء ورماح ووادي الدواسر وحوطة بني تميم وحريملاء والزلفي والقويعية.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
5,988
91 مليار ..
29 يناير
15,850
70 مليار ..
26 أكتوبر
21,148
53.8 مليار
31 يوليو
42,089
للخلف انطلق
بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!
صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!
ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا
عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس
علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟
عبدالسلام المشيطي
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا
علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...
سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!
أحمد عجب