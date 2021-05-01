برسالة نصية.. مدير تعليم الأفلاج يهنئ 900 من خريجي الثانوية

تلقى خريجو الثانوية العامة بتعليم الأفلاج، اليوم، رسالة نصية من مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة؛ لتهنئتهم بمناسبة تخرجهم في المرحلة الثانوية.

وتضمنت الرسالة التي تلقاها نحو 900 طالب وطالبة: ابني الطالب يسرني أن أقدم لك التهنئة القلبية بمناسبة نجاحك وتخرجك في المرحلة الثانوية، وأدعو الله تعالى أن يوفقك في مسيرتك التعليمية القادمة.