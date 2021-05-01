برسالة نصية.. مدير تعليم الأفلاج يهنئ 900 من خريجي الثانوية
تلقى خريجو الثانوية العامة بتعليم الأفلاج، اليوم، رسالة نصية من مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة؛ لتهنئتهم بمناسبة تخرجهم في المرحلة الثانوية.
وتضمنت الرسالة التي تلقاها نحو 900 طالب وطالبة: ابني الطالب يسرني أن أقدم لك التهنئة القلبية بمناسبة نجاحك وتخرجك في المرحلة الثانوية، وأدعو الله تعالى أن يوفقك في مسيرتك التعليمية القادمة.
برسالة نصية.. مدير تعليم الأفلاج يهنئ 900 من خريجي الثانوية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-05-01
تلقى خريجو الثانوية العامة بتعليم الأفلاج، اليوم، رسالة نصية من مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة؛ لتهنئتهم بمناسبة تخرجهم في المرحلة الثانوية.
وتضمنت الرسالة التي تلقاها نحو 900 طالب وطالبة: ابني الطالب يسرني أن أقدم لك التهنئة القلبية بمناسبة نجاحك وتخرجك في المرحلة الثانوية، وأدعو الله تعالى أن يوفقك في مسيرتك التعليمية القادمة.
01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
12:17 PM
برسالة نصية.. مدير تعليم الأفلاج يهنئ 900 من خريجي الثانوية
تلقى خريجو الثانوية العامة بتعليم الأفلاج، اليوم، رسالة نصية من مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة؛ لتهنئتهم بمناسبة تخرجهم في المرحلة الثانوية.
وتضمنت الرسالة التي تلقاها نحو 900 طالب وطالبة: ابني الطالب يسرني أن أقدم لك التهنئة القلبية بمناسبة نجاحك وتخرجك في المرحلة الثانوية، وأدعو الله تعالى أن يوفقك في مسيرتك التعليمية القادمة.