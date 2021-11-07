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"مواءمة".. برنامج يضيف مميزات لتقديم خدمات أكثر لذوي الإعاقة وتأهيلهم وظيفياً

يوفر الاتصال بمرشد مُبصِر ومترجم لغة الإشارة وخاصية القارئ الصوتي

كشف برنامج "مواءمة" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إضافة جملة من المميزات في تطبيقه الخاص، والذي يهدف لتقديم خدمة أفضل لذوي الإعاقة.

يأتي ذلك في في وقت تسعى فيه المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، لتمكين أبنائها من ذوي الإعاقة بما يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، ضمن جهود متواصلة تسعى لتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة، بجانب مدّهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، إضافة إلى تحفيز المنشآت لتوفير البيئة المناسبة لهم.

وجاءت المميزات الجديدة في التطبيق، ضمن جهود الوزارة في تحسينه لأصحاب الإعاقة؛ لكون المميزات الجديدة جعلت رحلة الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر سهولة، حيث يُعد تطبيق "مواءمة" الدليل والمرجع للأشخاص ذوي الإعاقة للأماكن القابلة للتكيّف في المملكة.

ويوفر تطبيق "مواءمة" جملةً من المميزات، مثل: الاتصال بمرشد مُبصِر، والاتصال المباشر بمترجم لغة الإشارة، وإظهار المسافة والاتجاه للمواقع الموائمة، إضافة لميزة التفاصيل والصور الخاصة بالموقع الملائم، واستكشاف الأماكن الموائمة عبر الخريطة، بجانب خاصية القارئ الصوتي.

جدير بالذكر أن برنامج "مواءمة" تم إطلاقه تطبيقًا لاستراتيجية المملكة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، ومدّهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، إضافة إلى تحفيز المنشآت في القطاع الخاص على توفير بيئة عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق معايير واشتراطات محددة، تمكّن المنشأة من الحصول على الترخيص اللازم لتوظيفهم.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من البرنامج تحميل التطبيق لأجهزة (IOS) عبر الرابط: (https://bit.ly/3zADGBQ)، بينما لأجهزة (android) عبر الرابط: (https://bit.ly/3hZhaN1).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مواءمة".. برنامج يضيف مميزات لتقديم خدمات أكثر لذوي الإعاقة وتأهيلهم وظيفياً
سبق

كشف برنامج "مواءمة" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إضافة جملة من المميزات في تطبيقه الخاص، والذي يهدف لتقديم خدمة أفضل لذوي الإعاقة.

يأتي ذلك في في وقت تسعى فيه المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، لتمكين أبنائها من ذوي الإعاقة بما يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، ضمن جهود متواصلة تسعى لتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة، بجانب مدّهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، إضافة إلى تحفيز المنشآت لتوفير البيئة المناسبة لهم.

وجاءت المميزات الجديدة في التطبيق، ضمن جهود الوزارة في تحسينه لأصحاب الإعاقة؛ لكون المميزات الجديدة جعلت رحلة الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر سهولة، حيث يُعد تطبيق "مواءمة" الدليل والمرجع للأشخاص ذوي الإعاقة للأماكن القابلة للتكيّف في المملكة.

ويوفر تطبيق "مواءمة" جملةً من المميزات، مثل: الاتصال بمرشد مُبصِر، والاتصال المباشر بمترجم لغة الإشارة، وإظهار المسافة والاتجاه للمواقع الموائمة، إضافة لميزة التفاصيل والصور الخاصة بالموقع الملائم، واستكشاف الأماكن الموائمة عبر الخريطة، بجانب خاصية القارئ الصوتي.

جدير بالذكر أن برنامج "مواءمة" تم إطلاقه تطبيقًا لاستراتيجية المملكة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، ومدّهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، إضافة إلى تحفيز المنشآت في القطاع الخاص على توفير بيئة عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق معايير واشتراطات محددة، تمكّن المنشأة من الحصول على الترخيص اللازم لتوظيفهم.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من البرنامج تحميل التطبيق لأجهزة (IOS) عبر الرابط: (https://bit.ly/3zADGBQ)، بينما لأجهزة (android) عبر الرابط: (https://bit.ly/3hZhaN1).

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
02:55 PM

"مواءمة".. برنامج يضيف مميزات لتقديم خدمات أكثر لذوي الإعاقة وتأهيلهم وظيفياً

يوفر الاتصال بمرشد مُبصِر ومترجم لغة الإشارة وخاصية القارئ الصوتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف برنامج "مواءمة" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إضافة جملة من المميزات في تطبيقه الخاص، والذي يهدف لتقديم خدمة أفضل لذوي الإعاقة.

يأتي ذلك في في وقت تسعى فيه المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، لتمكين أبنائها من ذوي الإعاقة بما يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، ضمن جهود متواصلة تسعى لتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة، بجانب مدّهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، إضافة إلى تحفيز المنشآت لتوفير البيئة المناسبة لهم.

وجاءت المميزات الجديدة في التطبيق، ضمن جهود الوزارة في تحسينه لأصحاب الإعاقة؛ لكون المميزات الجديدة جعلت رحلة الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر سهولة، حيث يُعد تطبيق "مواءمة" الدليل والمرجع للأشخاص ذوي الإعاقة للأماكن القابلة للتكيّف في المملكة.

ويوفر تطبيق "مواءمة" جملةً من المميزات، مثل: الاتصال بمرشد مُبصِر، والاتصال المباشر بمترجم لغة الإشارة، وإظهار المسافة والاتجاه للمواقع الموائمة، إضافة لميزة التفاصيل والصور الخاصة بالموقع الملائم، واستكشاف الأماكن الموائمة عبر الخريطة، بجانب خاصية القارئ الصوتي.

جدير بالذكر أن برنامج "مواءمة" تم إطلاقه تطبيقًا لاستراتيجية المملكة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، ومدّهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، إضافة إلى تحفيز المنشآت في القطاع الخاص على توفير بيئة عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق معايير واشتراطات محددة، تمكّن المنشأة من الحصول على الترخيص اللازم لتوظيفهم.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من البرنامج تحميل التطبيق لأجهزة (IOS) عبر الرابط: (https://bit.ly/3zADGBQ)، بينما لأجهزة (android) عبر الرابط: (https://bit.ly/3hZhaN1).

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