سجل الخام الأمريكي أعلى مستوى في أسبوعين في جلسة تداول متقلبة يوم أمس الثلاثاء بدعم من انخفاضات في المخزونات في مركز رئيسي للتخزين، وسط توقعات بأن كبار منتجي النفط قد يمددون التعاون بعد 2018، لكن خام برنت تراجع تحت ضغط من ارتفاع الدولار. وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي ورئيس "أوبك" وفق ما نقلته عنه "رويترز" إن منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين رئيسيين غير أعضاء في "أوبك"، من بينهم روسيا، سيناقشون تمديد تعاونهم لسنوات كثيرة إضافية عندما يجتمعون في يونيو، مع سعيهم لتفادي صدمات كبيرة في الأسواق. وأظهرت بيانات من شركة "جينسكيب" المتخصصة في معلومات أسواق الطاقة أن مخزونات الخام في كاشينج بولاية أوكلاهوما، وهي نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي، هبطت 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير. لكن صعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في ستة أيام كان له تأثير سلبي على أسعار النفط. وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 42 سنتاً، أو 0.6 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 65.25 دولاراً للبرميل بعد أن جرى تداول خام القياس العالمي في نطاق بين 65.81 دولاراً و64.78 دولاراً للبرميل. وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 22 سنتاً، أو 0.4 بالمائة إلى 61.90 دولاراً للبرميل بعد أن كانت قفزت في التعاملات المبكرة إلى 62.74 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوى منذ السابع من فبراير.

جلسة الثلاثاء المتقلبة.. "الخام الامريكي" يرتفع وهذا ما حدث مع "برنت" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-02-21 سجل الخام الأمريكي أعلى مستوى في أسبوعين في جلسة تداول متقلبة يوم أمس الثلاثاء بدعم من انخفاضات في المخزونات في مركز رئيسي للتخزين، وسط توقعات بأن كبار منتجي النفط قد يمددون التعاون بعد 2018، لكن خام برنت تراجع تحت ضغط من ارتفاع الدولار.

وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي ورئيس "أوبك" وفق ما نقلته عنه "رويترز" إن منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين رئيسيين غير أعضاء في "أوبك"، من بينهم روسيا، سيناقشون تمديد تعاونهم لسنوات كثيرة إضافية عندما يجتمعون في يونيو، مع سعيهم لتفادي صدمات كبيرة في الأسواق.

وأظهرت بيانات من شركة "جينسكيب" المتخصصة في معلومات أسواق الطاقة أن مخزونات الخام في كاشينج بولاية أوكلاهوما، وهي نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي، هبطت 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير.

لكن صعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في ستة أيام كان له تأثير سلبي على أسعار النفط.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 42 سنتاً، أو 0.6 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 65.25 دولاراً للبرميل بعد أن جرى تداول خام القياس العالمي في نطاق بين 65.81 دولاراً و64.78 دولاراً للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 22 سنتاً، أو 0.4 بالمائة إلى 61.90 دولاراً للبرميل بعد أن كانت قفزت في التعاملات المبكرة إلى 62.74 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوى منذ السابع من فبراير.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439 09:11 AM

جلسة الثلاثاء المتقلبة.. "الخام الامريكي" يرتفع وهذا ما حدث مع "برنت" "رويترز": وسط توقعات بأن كبار منتجي النفط قد يمددون التعاون بعد 2018





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سجل الخام الأمريكي أعلى مستوى في أسبوعين في جلسة تداول متقلبة يوم أمس الثلاثاء بدعم من انخفاضات في المخزونات في مركز رئيسي للتخزين، وسط توقعات بأن كبار منتجي النفط قد يمددون التعاون بعد 2018، لكن خام برنت تراجع تحت ضغط من ارتفاع الدولار.

وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي ورئيس "أوبك" وفق ما نقلته عنه "رويترز" إن منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين رئيسيين غير أعضاء في "أوبك"، من بينهم روسيا، سيناقشون تمديد تعاونهم لسنوات كثيرة إضافية عندما يجتمعون في يونيو، مع سعيهم لتفادي صدمات كبيرة في الأسواق.

وأظهرت بيانات من شركة "جينسكيب" المتخصصة في معلومات أسواق الطاقة أن مخزونات الخام في كاشينج بولاية أوكلاهوما، وهي نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي، هبطت 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير.

لكن صعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في ستة أيام كان له تأثير سلبي على أسعار النفط.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 42 سنتاً، أو 0.6 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 65.25 دولاراً للبرميل بعد أن جرى تداول خام القياس العالمي في نطاق بين 65.81 دولاراً و64.78 دولاراً للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 22 سنتاً، أو 0.4 بالمائة إلى 61.90 دولاراً للبرميل بعد أن كانت قفزت في التعاملات المبكرة إلى 62.74 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوى منذ السابع من فبراير.