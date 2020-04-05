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بينها العاصمة .. المسند يكشف عن حالة ماطرة تؤثر في مناطق عدة

قال: الرياح الهابطة من السحب الركامية المثيرة للغبار قد تكون حاضرة

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ حالة مطرية اليوم قد تؤثر بسحبها وأمطارها المتفرقة في أجزاءٍ محدودة من مناطق: #الرياض #حائل #القصيم #المدينة #مكة #عسير #الباحة، وربما أطراف من الحدود الشمالية للسعودية.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر"، تنبيهاً: الرياح الهابطة من السحب الركامية المثيرة للغبار؛ قد تكون حاضرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة، في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم وحائل.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بينها العاصمة .. المسند يكشف عن حالة ماطرة تؤثر في مناطق عدة
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ حالة مطرية اليوم قد تؤثر بسحبها وأمطارها المتفرقة في أجزاءٍ محدودة من مناطق: #الرياض #حائل #القصيم #المدينة #مكة #عسير #الباحة، وربما أطراف من الحدود الشمالية للسعودية.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر"، تنبيهاً: الرياح الهابطة من السحب الركامية المثيرة للغبار؛ قد تكون حاضرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة، في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم وحائل.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
08:38 AM

بينها العاصمة .. المسند يكشف عن حالة ماطرة تؤثر في مناطق عدة

قال: الرياح الهابطة من السحب الركامية المثيرة للغبار قد تكون حاضرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,415

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ حالة مطرية اليوم قد تؤثر بسحبها وأمطارها المتفرقة في أجزاءٍ محدودة من مناطق: #الرياض #حائل #القصيم #المدينة #مكة #عسير #الباحة، وربما أطراف من الحدود الشمالية للسعودية.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر"، تنبيهاً: الرياح الهابطة من السحب الركامية المثيرة للغبار؛ قد تكون حاضرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة، في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم وحائل.

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