أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، عبر نظامها الآلي إنذارًا مُبكرًا ، تمثل التنبيه بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة ، بما فيها "الطائف" اليوم الثلاثاء ، فيما كان قد بدأ وقت الإنذار من الساعة العاشرة صباحًا ويستمر حتى العاشرة ليلًا .

أمطار رعدية على الطائف ومكة المكرمة تستمر للعاشرة مساء فهد العتيبي سبق 2018-09-04 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، عبر نظامها الآلي إنذارًا مُبكرًا ، تمثل التنبيه بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة ، بما فيها "الطائف" اليوم الثلاثاء ، فيما كان قد بدأ وقت الإنذار من الساعة العاشرة صباحًا ويستمر حتى العاشرة ليلًا . وشملَ الإنذار بأمطار على "الهدا - الشفا - السيل الكبير - بني سعد - ميسان - مدركة - الجموم - العاصمة المقدسة - بحرة - والأجزاء المجاورة " . ووصفَ التنبيه الحالة بهطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية ، مثيرةً للأتربة والغبار .

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439 02:51 PM

أمطار رعدية على الطائف ومكة المكرمة تستمر للعاشرة مساء الأرصاد: تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، عبر نظامها الآلي إنذارًا مُبكرًا ، تمثل التنبيه بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة ، بما فيها "الطائف" اليوم الثلاثاء ، فيما كان قد بدأ وقت الإنذار من الساعة العاشرة صباحًا ويستمر حتى العاشرة ليلًا .

وشملَ الإنذار بأمطار على "الهدا - الشفا - السيل الكبير - بني سعد - ميسان - مدركة - الجموم - العاصمة المقدسة - بحرة - والأجزاء المجاورة " .

ووصفَ التنبيه الحالة بهطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية ، مثيرةً للأتربة والغبار .