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أمطار رعدية على الطائف ومكة المكرمة تستمر للعاشرة مساء

الأرصاد: تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، عبر نظامها الآلي إنذارًا مُبكرًا ، تمثل التنبيه بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة ، بما فيها "الطائف" اليوم الثلاثاء ، فيما كان قد بدأ وقت الإنذار من الساعة العاشرة صباحًا ويستمر حتى العاشرة ليلًا .

وشملَ الإنذار بأمطار على "الهدا - الشفا - السيل الكبير - بني سعد - ميسان - مدركة - الجموم - العاصمة المقدسة - بحرة - والأجزاء المجاورة " .

ووصفَ التنبيه الحالة بهطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية ، مثيرةً للأتربة والغبار .

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أمطار رعدية على الطائف ومكة المكرمة تستمر للعاشرة مساء
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، عبر نظامها الآلي إنذارًا مُبكرًا ، تمثل التنبيه بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة ، بما فيها "الطائف" اليوم الثلاثاء ، فيما كان قد بدأ وقت الإنذار من الساعة العاشرة صباحًا ويستمر حتى العاشرة ليلًا .

وشملَ الإنذار بأمطار على "الهدا - الشفا - السيل الكبير - بني سعد - ميسان - مدركة - الجموم - العاصمة المقدسة - بحرة - والأجزاء المجاورة " .

ووصفَ التنبيه الحالة بهطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية ، مثيرةً للأتربة والغبار .

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
02:51 PM

أمطار رعدية على الطائف ومكة المكرمة تستمر للعاشرة مساء

الأرصاد: تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار

A A A
فهد العتيبي - الطائف
8
10,443

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، عبر نظامها الآلي إنذارًا مُبكرًا ، تمثل التنبيه بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة ، بما فيها "الطائف" اليوم الثلاثاء ، فيما كان قد بدأ وقت الإنذار من الساعة العاشرة صباحًا ويستمر حتى العاشرة ليلًا .

وشملَ الإنذار بأمطار على "الهدا - الشفا - السيل الكبير - بني سعد - ميسان - مدركة - الجموم - العاصمة المقدسة - بحرة - والأجزاء المجاورة " .

ووصفَ التنبيه الحالة بهطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية ، مثيرةً للأتربة والغبار .

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