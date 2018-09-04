أمطار رعدية على الطائف ومكة المكرمة تستمر للعاشرة مساء
الأرصاد: تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، عبر نظامها الآلي إنذارًا مُبكرًا ، تمثل التنبيه بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة ، بما فيها "الطائف" اليوم الثلاثاء ، فيما كان قد بدأ وقت الإنذار من الساعة العاشرة صباحًا ويستمر حتى العاشرة ليلًا .
وشملَ الإنذار بأمطار على "الهدا - الشفا - السيل الكبير - بني سعد - ميسان - مدركة - الجموم - العاصمة المقدسة - بحرة - والأجزاء المجاورة " .
ووصفَ التنبيه الحالة بهطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية ، مثيرةً للأتربة والغبار .
أمطار رعدية على الطائف ومكة المكرمة تستمر للعاشرة مساء
فهد العتيبيسبق2018-09-04
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، عبر نظامها الآلي إنذارًا مُبكرًا ، تمثل التنبيه بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة ، بما فيها "الطائف" اليوم الثلاثاء ، فيما كان قد بدأ وقت الإنذار من الساعة العاشرة صباحًا ويستمر حتى العاشرة ليلًا .
وشملَ الإنذار بأمطار على "الهدا - الشفا - السيل الكبير - بني سعد - ميسان - مدركة - الجموم - العاصمة المقدسة - بحرة - والأجزاء المجاورة " .
ووصفَ التنبيه الحالة بهطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية ، مثيرةً للأتربة والغبار .
04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
02:51 PM
أمطار رعدية على الطائف ومكة المكرمة تستمر للعاشرة مساء
الأرصاد: تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، عبر نظامها الآلي إنذارًا مُبكرًا ، تمثل التنبيه بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة ، بما فيها "الطائف" اليوم الثلاثاء ، فيما كان قد بدأ وقت الإنذار من الساعة العاشرة صباحًا ويستمر حتى العاشرة ليلًا .
وشملَ الإنذار بأمطار على "الهدا - الشفا - السيل الكبير - بني سعد - ميسان - مدركة - الجموم - العاصمة المقدسة - بحرة - والأجزاء المجاورة " .
ووصفَ التنبيه الحالة بهطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية ، مثيرةً للأتربة والغبار .