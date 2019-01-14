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سكان "مخططات ولي العهد" في مكة يشكون عدم توفّر مسجد قريب منهم

قالوا إنهم يؤدون الصلاة في العراء

اشتكى عدد من المواطنين في مخططات ولي العهد "5 - 6 - 7 - 8" جنوبي مكة المكرمة، من عدم وجود مسجد بمخططاتهم يؤدون فيه صلاة الجمعة وباقي الصلوات الخمس، سوى مسجد عبارة عن "هنجر" داخل محطة وقود لا يستوعب الأعداد الهائلة من السكان.

وقال سعد القرني أحد سكان مخططات ولي العهد، إن "عدم وجود مسجد أو جامع بالمخططات الأربعة الواقعة جنوبي مكة المكرمة، تسبب للسكان بالمشقة وبالذات كبار السن، ويفوت عليهم الكثير، خاصة صلاة الجمعة، كون أقرب مسجد لهم يقع في حي العكيشية".

وأضاف: أن "جميع المخططات التي تكتظ بالسكان، لا يوجد فيها مسجد سوى مسجد عبارة عن هنجر من حديد لم يرق إلى مسجد، ويكتظ بالمصلين في العراء، ويتخذ من إحدى محطات الوقود مقراً له، مما يضطر سكان المخططات للخروج مبكراً للبحث عن مسجد لأداء الصلاة فيه خاصة صلاة الجمعة، ناهيك عن أن بعد المساجد عن المخططات يمنع كبار السن والصغار أيضاً من أداء الصلاة في المسجد، وسيحرمهم من أجر صلاة الجماعة".

واستغرب "القرني" من صمت فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة، اتجاه المخططات طيلة السنوات الماضية، مطالباً باستحداث جامع في كل مخطط يستطيع من خلاله السكان أداء فروضهم دون عناء ومشقة بعيداً عن البحث عن المساجد في الأحياء البعيدة.

مخططات ولي العهد مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سكان "مخططات ولي العهد" في مكة يشكون عدم توفّر مسجد قريب منهم
سبق

اشتكى عدد من المواطنين في مخططات ولي العهد "5 - 6 - 7 - 8" جنوبي مكة المكرمة، من عدم وجود مسجد بمخططاتهم يؤدون فيه صلاة الجمعة وباقي الصلوات الخمس، سوى مسجد عبارة عن "هنجر" داخل محطة وقود لا يستوعب الأعداد الهائلة من السكان.

وقال سعد القرني أحد سكان مخططات ولي العهد، إن "عدم وجود مسجد أو جامع بالمخططات الأربعة الواقعة جنوبي مكة المكرمة، تسبب للسكان بالمشقة وبالذات كبار السن، ويفوت عليهم الكثير، خاصة صلاة الجمعة، كون أقرب مسجد لهم يقع في حي العكيشية".

وأضاف: أن "جميع المخططات التي تكتظ بالسكان، لا يوجد فيها مسجد سوى مسجد عبارة عن هنجر من حديد لم يرق إلى مسجد، ويكتظ بالمصلين في العراء، ويتخذ من إحدى محطات الوقود مقراً له، مما يضطر سكان المخططات للخروج مبكراً للبحث عن مسجد لأداء الصلاة فيه خاصة صلاة الجمعة، ناهيك عن أن بعد المساجد عن المخططات يمنع كبار السن والصغار أيضاً من أداء الصلاة في المسجد، وسيحرمهم من أجر صلاة الجماعة".

واستغرب "القرني" من صمت فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة، اتجاه المخططات طيلة السنوات الماضية، مطالباً باستحداث جامع في كل مخطط يستطيع من خلاله السكان أداء فروضهم دون عناء ومشقة بعيداً عن البحث عن المساجد في الأحياء البعيدة.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
05:45 PM

سكان "مخططات ولي العهد" في مكة يشكون عدم توفّر مسجد قريب منهم

قالوا إنهم يؤدون الصلاة في العراء

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
10
5,779

اشتكى عدد من المواطنين في مخططات ولي العهد "5 - 6 - 7 - 8" جنوبي مكة المكرمة، من عدم وجود مسجد بمخططاتهم يؤدون فيه صلاة الجمعة وباقي الصلوات الخمس، سوى مسجد عبارة عن "هنجر" داخل محطة وقود لا يستوعب الأعداد الهائلة من السكان.

وقال سعد القرني أحد سكان مخططات ولي العهد، إن "عدم وجود مسجد أو جامع بالمخططات الأربعة الواقعة جنوبي مكة المكرمة، تسبب للسكان بالمشقة وبالذات كبار السن، ويفوت عليهم الكثير، خاصة صلاة الجمعة، كون أقرب مسجد لهم يقع في حي العكيشية".

وأضاف: أن "جميع المخططات التي تكتظ بالسكان، لا يوجد فيها مسجد سوى مسجد عبارة عن هنجر من حديد لم يرق إلى مسجد، ويكتظ بالمصلين في العراء، ويتخذ من إحدى محطات الوقود مقراً له، مما يضطر سكان المخططات للخروج مبكراً للبحث عن مسجد لأداء الصلاة فيه خاصة صلاة الجمعة، ناهيك عن أن بعد المساجد عن المخططات يمنع كبار السن والصغار أيضاً من أداء الصلاة في المسجد، وسيحرمهم من أجر صلاة الجماعة".

واستغرب "القرني" من صمت فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة، اتجاه المخططات طيلة السنوات الماضية، مطالباً باستحداث جامع في كل مخطط يستطيع من خلاله السكان أداء فروضهم دون عناء ومشقة بعيداً عن البحث عن المساجد في الأحياء البعيدة.

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