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"الصحة" : تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 6380

"الداخلية": تمديد صلاحية الهوية الوطنية المنتهية لمدة شهرين دون مراجعة "الأحوال"

خلال تعليق الحضور لمقار العمل  الحكومية.. ضمن جهود مواجهة  آثار "كورونا"

أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة لمواجهة آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، وحرصاً على استدامة حصول المواطنين والمواطنات على الخدمات دون تعطل، فقد تقرر التالي:
1. تمديد مدة صلاحية الهوية الوطنية المنتهية خلال فترة تعليق الحضور لمقار العمل في الجهات الحكومية.

2. يكون التمديد لمدة شهرين في الأنظمة الآلية دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.
3. على الجهات ذات العلاقة قبول الهوية الوطنية المنتهية صلاحيتها وفق الآلية المعتمدة.

وزارة الداخلية الهوية الوطنية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية": تمديد صلاحية الهوية الوطنية المنتهية لمدة شهرين دون مراجعة "الأحوال"
سبق

أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة لمواجهة آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، وحرصاً على استدامة حصول المواطنين والمواطنات على الخدمات دون تعطل، فقد تقرر التالي:
1. تمديد مدة صلاحية الهوية الوطنية المنتهية خلال فترة تعليق الحضور لمقار العمل في الجهات الحكومية.

2. يكون التمديد لمدة شهرين في الأنظمة الآلية دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.
3. على الجهات ذات العلاقة قبول الهوية الوطنية المنتهية صلاحيتها وفق الآلية المعتمدة.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
02:43 PM
اخر تعديل
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
04:00 PM

"الداخلية": تمديد صلاحية الهوية الوطنية المنتهية لمدة شهرين دون مراجعة "الأحوال"

خلال تعليق الحضور لمقار العمل  الحكومية.. ضمن جهود مواجهة  آثار "كورونا"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
17,111

أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة لمواجهة آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، وحرصاً على استدامة حصول المواطنين والمواطنات على الخدمات دون تعطل، فقد تقرر التالي:
1. تمديد مدة صلاحية الهوية الوطنية المنتهية خلال فترة تعليق الحضور لمقار العمل في الجهات الحكومية.

2. يكون التمديد لمدة شهرين في الأنظمة الآلية دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.
3. على الجهات ذات العلاقة قبول الهوية الوطنية المنتهية صلاحيتها وفق الآلية المعتمدة.

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