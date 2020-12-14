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الشورى.. مطالبات عدة لمركز التعليم الإلكتروني

المجلس ناقش التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون

انطلقت، اليوم، جلسة مجلس الشورى العادية السابعة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ.

وطالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1440/ 1441هـ، المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالالتزام بتقديم التقارير وفقًا للوقت المحدد، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء.

وقال المجلس: يجب على المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، الإسراع في التنسيق مع الجهات المختلفة لتحديد مهام كل جهة فيما يتعلق بالتعلم الإلكتروني؛ وفق ما يوضع من خطط عليا للمركز، وضمان عدم التداخل.

وأضاف: على المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تصحيح موقع المراجعة الداخلية؛ وذلك بربطها بمجلس الإدارة بدلًا من المدير العام.

وناقش "الشورى" -في وقت سابق من الجلسة- التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1440- 1441هـ.

وأشار عضو المجلس م.نبيه البراهيم إلى أهمية الإعلام المرئي والمسموع كأدوات فاعلة ومؤثرة من أدوات القوى الناعمة في أي بلد؛ خصوصًا حين توجه هذه الأدوات بالمهنية والاحترافية المطلوبة في أي اتجاه محليًّا كان أو إقليميًّا أو عالميًّا؛ ليصل إلى المتلقي بلغته التي يفهمها وتتسق مع ثقافته.

من ناحيته، طالب عضو "الشورى" د.ناصر الموسى، هيئة الإذاعة والتلفزيون بتطوير خطة استراتيجية خاصة بها لتفعيل أداء الإذاعة والتلفزيون بما يواكب التطورات والتغيرات والتحولات التي تشهدها بلادنا في هذا العهد الزاهر، يرقى إلى المكانة الرفيعة التي تتبوؤها المملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشورى.. مطالبات عدة لمركز التعليم الإلكتروني
سبق

انطلقت، اليوم، جلسة مجلس الشورى العادية السابعة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ.

وطالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1440/ 1441هـ، المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالالتزام بتقديم التقارير وفقًا للوقت المحدد، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء.

وقال المجلس: يجب على المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، الإسراع في التنسيق مع الجهات المختلفة لتحديد مهام كل جهة فيما يتعلق بالتعلم الإلكتروني؛ وفق ما يوضع من خطط عليا للمركز، وضمان عدم التداخل.

وأضاف: على المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تصحيح موقع المراجعة الداخلية؛ وذلك بربطها بمجلس الإدارة بدلًا من المدير العام.

وناقش "الشورى" -في وقت سابق من الجلسة- التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1440- 1441هـ.

وأشار عضو المجلس م.نبيه البراهيم إلى أهمية الإعلام المرئي والمسموع كأدوات فاعلة ومؤثرة من أدوات القوى الناعمة في أي بلد؛ خصوصًا حين توجه هذه الأدوات بالمهنية والاحترافية المطلوبة في أي اتجاه محليًّا كان أو إقليميًّا أو عالميًّا؛ ليصل إلى المتلقي بلغته التي يفهمها وتتسق مع ثقافته.

من ناحيته، طالب عضو "الشورى" د.ناصر الموسى، هيئة الإذاعة والتلفزيون بتطوير خطة استراتيجية خاصة بها لتفعيل أداء الإذاعة والتلفزيون بما يواكب التطورات والتغيرات والتحولات التي تشهدها بلادنا في هذا العهد الزاهر، يرقى إلى المكانة الرفيعة التي تتبوؤها المملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
12:15 PM

الشورى.. مطالبات عدة لمركز التعليم الإلكتروني

المجلس ناقش التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت، اليوم، جلسة مجلس الشورى العادية السابعة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ.

وطالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1440/ 1441هـ، المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالالتزام بتقديم التقارير وفقًا للوقت المحدد، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء.

وقال المجلس: يجب على المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، الإسراع في التنسيق مع الجهات المختلفة لتحديد مهام كل جهة فيما يتعلق بالتعلم الإلكتروني؛ وفق ما يوضع من خطط عليا للمركز، وضمان عدم التداخل.

وأضاف: على المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تصحيح موقع المراجعة الداخلية؛ وذلك بربطها بمجلس الإدارة بدلًا من المدير العام.

وناقش "الشورى" -في وقت سابق من الجلسة- التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1440- 1441هـ.

وأشار عضو المجلس م.نبيه البراهيم إلى أهمية الإعلام المرئي والمسموع كأدوات فاعلة ومؤثرة من أدوات القوى الناعمة في أي بلد؛ خصوصًا حين توجه هذه الأدوات بالمهنية والاحترافية المطلوبة في أي اتجاه محليًّا كان أو إقليميًّا أو عالميًّا؛ ليصل إلى المتلقي بلغته التي يفهمها وتتسق مع ثقافته.

من ناحيته، طالب عضو "الشورى" د.ناصر الموسى، هيئة الإذاعة والتلفزيون بتطوير خطة استراتيجية خاصة بها لتفعيل أداء الإذاعة والتلفزيون بما يواكب التطورات والتغيرات والتحولات التي تشهدها بلادنا في هذا العهد الزاهر، يرقى إلى المكانة الرفيعة التي تتبوؤها المملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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