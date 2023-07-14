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"سعود الطبية" تجري 5 عمليات قسطرة قلبية بينهم مرضى مشتبه إصابتهم بكورونا

خلال يوم واحد.. وتم عزلهم بمكان مخصص وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية

أجرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز صحة القلب، خمس عمليات قسطرة قلبية في يوم واحد، بينهم مصابين أو مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد كانوا بحاجة إلى عمل قسطرة مستعجلة.

وأوضحت المدينة على لسان مدير المركز الدكتور مبارك الدوسري أن المصابين تم عزلهم في مكان مخصص طبق فيه جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية، حيث تم إجراء العمليات مع أخذ كافة التدابير الوقائية التي من شأنها حماية الكوادر الطبية من إمكانية انتقال العدوى من المرضى الذين لم تمنع إصابتهم بفيروس كورونا من تلقيهم العلاج .

ونوه الدوسري بأن المركز يقدم الخدمة اللازمة لهؤلاء المرضى حسب ما أوصت به المنظمات الطبية العالمية.

وأشار إلى أن المرضى بحالة صحية جيدة ويستعدون للخروج بعد إكمال الرعاية الصحية اللازمة.

يذكر أن مركز صحة القلب يضم نخبة من الاستشاريين والأخصائيين في مجال علاج أمراض القلب وفق أعلى المعايير الصحية لتقديم الخدمة المطلوبة لجميع المرضى خلال هذه الجائحة.

مدينة الملك سعود الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سعود الطبية" تجري 5 عمليات قسطرة قلبية بينهم مرضى مشتبه إصابتهم بكورونا
سبق

أجرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز صحة القلب، خمس عمليات قسطرة قلبية في يوم واحد، بينهم مصابين أو مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد كانوا بحاجة إلى عمل قسطرة مستعجلة.

وأوضحت المدينة على لسان مدير المركز الدكتور مبارك الدوسري أن المصابين تم عزلهم في مكان مخصص طبق فيه جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية، حيث تم إجراء العمليات مع أخذ كافة التدابير الوقائية التي من شأنها حماية الكوادر الطبية من إمكانية انتقال العدوى من المرضى الذين لم تمنع إصابتهم بفيروس كورونا من تلقيهم العلاج .

ونوه الدوسري بأن المركز يقدم الخدمة اللازمة لهؤلاء المرضى حسب ما أوصت به المنظمات الطبية العالمية.

وأشار إلى أن المرضى بحالة صحية جيدة ويستعدون للخروج بعد إكمال الرعاية الصحية اللازمة.

يذكر أن مركز صحة القلب يضم نخبة من الاستشاريين والأخصائيين في مجال علاج أمراض القلب وفق أعلى المعايير الصحية لتقديم الخدمة المطلوبة لجميع المرضى خلال هذه الجائحة.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
12:32 PM

"سعود الطبية" تجري 5 عمليات قسطرة قلبية بينهم مرضى مشتبه إصابتهم بكورونا

خلال يوم واحد.. وتم عزلهم بمكان مخصص وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز صحة القلب، خمس عمليات قسطرة قلبية في يوم واحد، بينهم مصابين أو مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد كانوا بحاجة إلى عمل قسطرة مستعجلة.

وأوضحت المدينة على لسان مدير المركز الدكتور مبارك الدوسري أن المصابين تم عزلهم في مكان مخصص طبق فيه جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية، حيث تم إجراء العمليات مع أخذ كافة التدابير الوقائية التي من شأنها حماية الكوادر الطبية من إمكانية انتقال العدوى من المرضى الذين لم تمنع إصابتهم بفيروس كورونا من تلقيهم العلاج .

ونوه الدوسري بأن المركز يقدم الخدمة اللازمة لهؤلاء المرضى حسب ما أوصت به المنظمات الطبية العالمية.

وأشار إلى أن المرضى بحالة صحية جيدة ويستعدون للخروج بعد إكمال الرعاية الصحية اللازمة.

يذكر أن مركز صحة القلب يضم نخبة من الاستشاريين والأخصائيين في مجال علاج أمراض القلب وفق أعلى المعايير الصحية لتقديم الخدمة المطلوبة لجميع المرضى خلال هذه الجائحة.

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