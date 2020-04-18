"أمسية فنية" تجمع المهندس وعبدالمجيد في "عبر بث مباشر استثنائي"

تابعها ١٥٠ ألفًا على حساب الانستغرام الخاص بـ"الثقافة"

حل كلٌ من الفنانين عبدالمجيد عبدالله وماجد المهندس، ضيفين في "أمسية فنية" استثنائية عبر بث مباشر بحساب الانستغرام الخاص بوزارة الثقافة، وذلك ضمن المبادرات الثقافية المبتكرة للوزارة.

الأمسية الفنية التي أدارها الإعلامي أحمد الحامد تخللها اتصال هاتفي من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أشاد خلالها بالجهود البارزة لوزارة الثقافة والبصمات الواضحة لعمل الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، قبل وخلال الفترة التي يعيشها العالم بسبب أزمة كورونا، مؤكدًا الدور الفعّال لحكومة المملكة في السيطرة على انتشار الفيروس والتمكن من التضييق عليه.

وحظيت الأمسية بمتابعة قياسية بأكثر من 150 ألف متابع في وقت واحد، وتطرقت لموضوعات عدة تخللتها فواصل غنائية قدمها كل من الفنانين ماجد المهندس وعبدالمجيد عبدالله، إضافة إلى مقاطع شعرية قدمها الشاعر فهد المساعد خلال مداخلته في الأمسية.

وتحدث "المهندس" خلال الأمسية عن روتينه اليومي خلال فترة العزل الوقائي، والذي لم يمنعه من التواصل مع الشعراء والملحنين لتحضير مجموعة من الأعمال في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه دائم البحث عن النص الذي يشده ويحرك وجدانه، وهو ما يجعله يبتعد عن المجاملة في اختيار الكلمة أو اللحن.

فيما فضل الفنان عبدالمجيد عبدالله تقديم مجموعة من الأغاني للجمهور، مؤكدًا رغبته الشديدة بالالتقاء بهم في أقرب فرصة ممكنة، وذلك بعد انتهاء الأزمة الحالية وعودة الحياة لسابق عهدها.

كما شدد عبدالمجيد عبدالله على أن لكل مرحلة فنية جيلاً وجمهورًا مختلفًا، وهذا ما يؤكد ضرورة أن يتعايش الفنان مع كل مرحلة ليلبي طلباتها ويشبع ذائقتها الفنية.

ولم يخف الفنانان سر علاقتهما والتي تجعلهما لا يبخلان على بعضهما بعضًا بتقديم بعض الأعمال والتنازل عنها لأحدهما.