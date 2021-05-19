"الملكية الفكرية" تؤكد أهمية الإذن الكتابي قبل استعمال المصنفات

في إطار جهودها لتوفير الحماية لحقوق المؤلف وفق الممارسات العالمية

شددت الهيئة السعودية للملكية الفكرية على الحصول على إذن كتابي من صاحب الحق قبل استخدامك لمصنفات حقوق المؤلف.

وقالت الملكية الفكرية عبر حسابها على موقع تويتر: إذا أعجبتك صورة، أو تصميم، أو قصيدة، فاطلب إذناً كتابياً من صاحب الحق، قبل استخدامها، أو انسبها لصاحبها.

وتهدف الملكية الفكرية إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها، وتنميتها، ورعايتها، وحمايتها، وإنفاذها، والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية.