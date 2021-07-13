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عقوبات وغرامات مالية تنتظر مخالفي نقل غير المصرح لهم بالحج

تصل إلى تغريمه 50 ألفاً عن كل حاج وسجن 6 أشهر

كشف قائد قوات الجوازات بالحج اللواء دكتور صالح بن سعد المرّبع، عن الغرامات المالية والعقوبات التي تنتظر المخالفين الذين ينقلون الحجاج غير المصرح لهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي لقيادات أمن الحج 1442هـ، أن هناك مراحل للعقوبات التي تنتظر المخالفين لنقل الركاب غير المصرح لهم بالحج؛ وهي: في المرة الأولى تغريمه 10 آلاف ريال وسجن 15 يوما، وفي المرة الثانية تغريمه 25 ألفا وسجن شهرين، وفي المرة الثالثة تغريمه 50 ألفا عن كل حاج نقله وسجن 6 أشهر.

وأهاب "المربع" بالجميع الالتزام بالتعليمات التي وضعتها الدولة؛ حفاظاً على سلامة وأمن الحج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقوبات وغرامات مالية تنتظر مخالفي نقل غير المصرح لهم بالحج
سبق

كشف قائد قوات الجوازات بالحج اللواء دكتور صالح بن سعد المرّبع، عن الغرامات المالية والعقوبات التي تنتظر المخالفين الذين ينقلون الحجاج غير المصرح لهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي لقيادات أمن الحج 1442هـ، أن هناك مراحل للعقوبات التي تنتظر المخالفين لنقل الركاب غير المصرح لهم بالحج؛ وهي: في المرة الأولى تغريمه 10 آلاف ريال وسجن 15 يوما، وفي المرة الثانية تغريمه 25 ألفا وسجن شهرين، وفي المرة الثالثة تغريمه 50 ألفا عن كل حاج نقله وسجن 6 أشهر.

وأهاب "المربع" بالجميع الالتزام بالتعليمات التي وضعتها الدولة؛ حفاظاً على سلامة وأمن الحج.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
04:44 PM

عقوبات وغرامات مالية تنتظر مخالفي نقل غير المصرح لهم بالحج

تصل إلى تغريمه 50 ألفاً عن كل حاج وسجن 6 أشهر

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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كشف قائد قوات الجوازات بالحج اللواء دكتور صالح بن سعد المرّبع، عن الغرامات المالية والعقوبات التي تنتظر المخالفين الذين ينقلون الحجاج غير المصرح لهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي لقيادات أمن الحج 1442هـ، أن هناك مراحل للعقوبات التي تنتظر المخالفين لنقل الركاب غير المصرح لهم بالحج؛ وهي: في المرة الأولى تغريمه 10 آلاف ريال وسجن 15 يوما، وفي المرة الثانية تغريمه 25 ألفا وسجن شهرين، وفي المرة الثالثة تغريمه 50 ألفا عن كل حاج نقله وسجن 6 أشهر.

وأهاب "المربع" بالجميع الالتزام بالتعليمات التي وضعتها الدولة؛ حفاظاً على سلامة وأمن الحج.

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