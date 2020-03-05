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"الشؤون الإسلامية" تعمم بتوفير معقمات لليدين بالجوامع والتعقيم الدوري للسجاد

حرصًا على سلامة مرتادي بيوت الله وتعزيزًا للإجراءات الوقائية ضد "كورونا"

عممت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على المساجد والجوامع كافة، على التأكيد لمتعهدي الصيانة والنظافة للمساجد والجوامع بتوفير معقمات لليدين بالجوامع، والتعقيم الدوري للسجاد.

وجاء تعميم الوزارة لتأكيد حرصها على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية تجاه فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تعمم بتوفير معقمات لليدين بالجوامع والتعقيم الدوري للسجاد
سبق

عممت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على المساجد والجوامع كافة، على التأكيد لمتعهدي الصيانة والنظافة للمساجد والجوامع بتوفير معقمات لليدين بالجوامع، والتعقيم الدوري للسجاد.

وجاء تعميم الوزارة لتأكيد حرصها على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية تجاه فيروس كورونا.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
10:27 PM

"الشؤون الإسلامية" تعمم بتوفير معقمات لليدين بالجوامع والتعقيم الدوري للسجاد

حرصًا على سلامة مرتادي بيوت الله وتعزيزًا للإجراءات الوقائية ضد "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عممت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على المساجد والجوامع كافة، على التأكيد لمتعهدي الصيانة والنظافة للمساجد والجوامع بتوفير معقمات لليدين بالجوامع، والتعقيم الدوري للسجاد.

وجاء تعميم الوزارة لتأكيد حرصها على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية تجاه فيروس كورونا.

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