وجاء تعميم الوزارة لتأكيد حرصها على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية تجاه فيروس كورونا.

عممت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على المساجد والجوامع كافة، على التأكيد لمتعهدي الصيانة والنظافة للمساجد والجوامع بتوفير معقمات لليدين بالجوامع، والتعقيم الدوري للسجاد.

"الشؤون الإسلامية" تعمم بتوفير معقمات لليدين بالجوامع والتعقيم الدوري للسجاد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-05 عممت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على المساجد والجوامع كافة، على التأكيد لمتعهدي الصيانة والنظافة للمساجد والجوامع بتوفير معقمات لليدين بالجوامع، والتعقيم الدوري للسجاد. وجاء تعميم الوزارة لتأكيد حرصها على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية تجاه فيروس كورونا.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 10:27 PM

"الشؤون الإسلامية" تعمم بتوفير معقمات لليدين بالجوامع والتعقيم الدوري للسجاد حرصًا على سلامة مرتادي بيوت الله وتعزيزًا للإجراءات الوقائية ضد "كورونا"





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عممت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على المساجد والجوامع كافة، على التأكيد لمتعهدي الصيانة والنظافة للمساجد والجوامع بتوفير معقمات لليدين بالجوامع، والتعقيم الدوري للسجاد.

وجاء تعميم الوزارة لتأكيد حرصها على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية تجاه فيروس كورونا.