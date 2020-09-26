309 حالات إصابة نشطة بفيروس كورونا المستجد في حائل ومحافظاتها
سجَّلت اليوم 25 إصابة جديدة بينما تعافى 16.. وشخص واحد فارق الحياة
صمدت محافظة الحائط 44 يومًا دون تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد بوصفها أكثر محافظات منطقة حائل صمودًا في وجه الجائحة، تلتها محافظة الغزالة التي صمدت 28 يومًا دون تسجيل إصابات جديدة، وجاءت بعدهما محافظة سميراء 19 يومًا، ثم محافظة الشنان 13 يومًا، ومحافظة السليمي 9 أيام، وأخيرًا محافظة بقعاء 6 أيام، فيما لا تزال محافظتا موقق والشملي تسجلان حالات مستمرة مع مدينة حائل.
وأظهر "إنفوجرافيك"، أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، إجمالي عدد الحالات النشطة في منطقة حائل ومحافظاتها، التي بلغت 309 حالات، توزعت بواقع260 حالة في مدينة حائل، و13 حالة في محافظة بقعاء، و11 حالة في محافظة موقق، و8 حالات في محافظة الشملي، و7 حالات في محافظة الشنان، و6 حالات في محافظة السليمي، وحالتَين في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في محافظة سميراء، وحالة واحدة في محافظة الحائط.
أما الوفيات فبلغ إجماليهم 71 حالة، منها 67 حالة في مدينة حائل، وثلاث حالات في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة بقعاء.
309 حالات إصابة نشطة بفيروس كورونا المستجد في حائل ومحافظاتها
منصور الشلاقيسبق2020-09-26
صمدت محافظة الحائط 44 يومًا دون تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد بوصفها أكثر محافظات منطقة حائل صمودًا في وجه الجائحة، تلتها محافظة الغزالة التي صمدت 28 يومًا دون تسجيل إصابات جديدة، وجاءت بعدهما محافظة سميراء 19 يومًا، ثم محافظة الشنان 13 يومًا، ومحافظة السليمي 9 أيام، وأخيرًا محافظة بقعاء 6 أيام، فيما لا تزال محافظتا موقق والشملي تسجلان حالات مستمرة مع مدينة حائل.
وأظهر "إنفوجرافيك"، أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، إجمالي عدد الحالات النشطة في منطقة حائل ومحافظاتها، التي بلغت 309 حالات، توزعت بواقع260 حالة في مدينة حائل، و13 حالة في محافظة بقعاء، و11 حالة في محافظة موقق، و8 حالات في محافظة الشملي، و7 حالات في محافظة الشنان، و6 حالات في محافظة السليمي، وحالتَين في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في محافظة سميراء، وحالة واحدة في محافظة الحائط.
أما الوفيات فبلغ إجماليهم 71 حالة، منها 67 حالة في مدينة حائل، وثلاث حالات في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة بقعاء.
صمدت محافظة الحائط 44 يومًا دون تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد بوصفها أكثر محافظات منطقة حائل صمودًا في وجه الجائحة، تلتها محافظة الغزالة التي صمدت 28 يومًا دون تسجيل إصابات جديدة، وجاءت بعدهما محافظة سميراء 19 يومًا، ثم محافظة الشنان 13 يومًا، ومحافظة السليمي 9 أيام، وأخيرًا محافظة بقعاء 6 أيام، فيما لا تزال محافظتا موقق والشملي تسجلان حالات مستمرة مع مدينة حائل.
وأظهر "إنفوجرافيك"، أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، إجمالي عدد الحالات النشطة في منطقة حائل ومحافظاتها، التي بلغت 309 حالات، توزعت بواقع260 حالة في مدينة حائل، و13 حالة في محافظة بقعاء، و11 حالة في محافظة موقق، و8 حالات في محافظة الشملي، و7 حالات في محافظة الشنان، و6 حالات في محافظة السليمي، وحالتَين في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في محافظة سميراء، وحالة واحدة في محافظة الحائط.
أما الوفيات فبلغ إجماليهم 71 حالة، منها 67 حالة في مدينة حائل، وثلاث حالات في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة بقعاء.