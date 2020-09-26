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309 حالات إصابة نشطة بفيروس كورونا المستجد في حائل ومحافظاتها

سجَّلت اليوم 25 إصابة جديدة بينما تعافى 16.. وشخص واحد فارق الحياة

صمدت محافظة الحائط 44 يومًا دون تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد بوصفها أكثر محافظات منطقة حائل صمودًا في وجه الجائحة، تلتها محافظة الغزالة التي صمدت 28 يومًا دون تسجيل إصابات جديدة، وجاءت بعدهما محافظة سميراء 19 يومًا، ثم محافظة الشنان 13 يومًا، ومحافظة السليمي 9 أيام، وأخيرًا محافظة بقعاء 6 أيام، فيما لا تزال محافظتا موقق والشملي تسجلان حالات مستمرة مع مدينة حائل.

وأظهر "إنفوجرافيك"، أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، إجمالي عدد الحالات النشطة في منطقة حائل ومحافظاتها، التي بلغت 309 حالات، توزعت بواقع260 حالة في مدينة حائل، و13 حالة في محافظة بقعاء، و11 حالة في محافظة موقق، و8 حالات في محافظة الشملي، و7 حالات في محافظة الشنان، و6 حالات في محافظة السليمي، وحالتَين في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في محافظة سميراء، وحالة واحدة في محافظة الحائط.

أما الوفيات فبلغ إجماليهم 71 حالة، منها 67 حالة في مدينة حائل، وثلاث حالات في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة بقعاء.

كما أظهر "الإنفوجرافيك" إجمالي حالات التعافي، والحالات المصابة بفيروس كورونا. وبلغت الإصابات 6269 حالة، وحالات التعافي 5889 حالة، والحالات الحرجة 26 حالة.

وكانت منطقة حائل قد سجلت اليوم 25 حالة إيجابية جديدة، و16 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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309 حالات إصابة نشطة بفيروس كورونا المستجد في حائل ومحافظاتها
سبق

صمدت محافظة الحائط 44 يومًا دون تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد بوصفها أكثر محافظات منطقة حائل صمودًا في وجه الجائحة، تلتها محافظة الغزالة التي صمدت 28 يومًا دون تسجيل إصابات جديدة، وجاءت بعدهما محافظة سميراء 19 يومًا، ثم محافظة الشنان 13 يومًا، ومحافظة السليمي 9 أيام، وأخيرًا محافظة بقعاء 6 أيام، فيما لا تزال محافظتا موقق والشملي تسجلان حالات مستمرة مع مدينة حائل.

وأظهر "إنفوجرافيك"، أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، إجمالي عدد الحالات النشطة في منطقة حائل ومحافظاتها، التي بلغت 309 حالات، توزعت بواقع260 حالة في مدينة حائل، و13 حالة في محافظة بقعاء، و11 حالة في محافظة موقق، و8 حالات في محافظة الشملي، و7 حالات في محافظة الشنان، و6 حالات في محافظة السليمي، وحالتَين في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في محافظة سميراء، وحالة واحدة في محافظة الحائط.

أما الوفيات فبلغ إجماليهم 71 حالة، منها 67 حالة في مدينة حائل، وثلاث حالات في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة بقعاء.

كما أظهر "الإنفوجرافيك" إجمالي حالات التعافي، والحالات المصابة بفيروس كورونا. وبلغت الإصابات 6269 حالة، وحالات التعافي 5889 حالة، والحالات الحرجة 26 حالة.

وكانت منطقة حائل قد سجلت اليوم 25 حالة إيجابية جديدة، و16 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
09:38 PM

309 حالات إصابة نشطة بفيروس كورونا المستجد في حائل ومحافظاتها

سجَّلت اليوم 25 إصابة جديدة بينما تعافى 16.. وشخص واحد فارق الحياة

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منصور الشلاقي - حائل
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2,245

صمدت محافظة الحائط 44 يومًا دون تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد بوصفها أكثر محافظات منطقة حائل صمودًا في وجه الجائحة، تلتها محافظة الغزالة التي صمدت 28 يومًا دون تسجيل إصابات جديدة، وجاءت بعدهما محافظة سميراء 19 يومًا، ثم محافظة الشنان 13 يومًا، ومحافظة السليمي 9 أيام، وأخيرًا محافظة بقعاء 6 أيام، فيما لا تزال محافظتا موقق والشملي تسجلان حالات مستمرة مع مدينة حائل.

وأظهر "إنفوجرافيك"، أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، إجمالي عدد الحالات النشطة في منطقة حائل ومحافظاتها، التي بلغت 309 حالات، توزعت بواقع260 حالة في مدينة حائل، و13 حالة في محافظة بقعاء، و11 حالة في محافظة موقق، و8 حالات في محافظة الشملي، و7 حالات في محافظة الشنان، و6 حالات في محافظة السليمي، وحالتَين في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في محافظة سميراء، وحالة واحدة في محافظة الحائط.

أما الوفيات فبلغ إجماليهم 71 حالة، منها 67 حالة في مدينة حائل، وثلاث حالات في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة بقعاء.

كما أظهر "الإنفوجرافيك" إجمالي حالات التعافي، والحالات المصابة بفيروس كورونا. وبلغت الإصابات 6269 حالة، وحالات التعافي 5889 حالة، والحالات الحرجة 26 حالة.

وكانت منطقة حائل قد سجلت اليوم 25 حالة إيجابية جديدة، و16 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة.

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