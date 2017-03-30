65735 مستفيدًا من خدمات "تطمن" في الباحة

منذ بدء العمل فيها ومن خلال 7 عيادات موزعة

قدمت عيادات "تطمن" في الباحة، خدماتها لـ65735 مستفيدًا منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأوضحت "صحة الباحة" أن خدمات عيادة "تطمن"، تُقدم من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.