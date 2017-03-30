النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

65735 مستفيدًا من خدمات "تطمن" في الباحة

منذ بدء العمل فيها ومن خلال 7 عيادات موزعة

قدمت عيادات "تطمن" في الباحة، خدماتها لـ65735 مستفيدًا منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأوضحت "صحة الباحة" أن خدمات عيادة "تطمن"، تُقدم من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
65735 مستفيدًا من خدمات "تطمن" في الباحة
سبق

قدمت عيادات "تطمن" في الباحة، خدماتها لـ65735 مستفيدًا منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأوضحت "صحة الباحة" أن خدمات عيادة "تطمن"، تُقدم من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
11:31 AM

65735 مستفيدًا من خدمات "تطمن" في الباحة

منذ بدء العمل فيها ومن خلال 7 عيادات موزعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
229

قدمت عيادات "تطمن" في الباحة، خدماتها لـ65735 مستفيدًا منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأوضحت "صحة الباحة" أن خدمات عيادة "تطمن"، تُقدم من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,658
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,689
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,758
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,951

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة