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شاهد.. عمالة وافدة تُحَوّل شقة سكنية لـ"مطبخ" لإعداد الوجبات بالطائف

يفتقر للاشتراطات الصحية ويعمل بشكل غير نظامي دون شهادات صحية أو ترخيص

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شرق الفرعية" وبمساندة أمنية، عن عمالة وافدة حوّلوا شقة سكنية لمطبخ متكامل لإعداد الوجبات بشكل غير نظامي، ويفتقر للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية للعاملين، ورخصة لمزاولة النشاط.

تمت مصادرة محتويات المطبخ المخالف للأنظمة والتعليمات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم إغلاق الموقع بانتظار تطبيق العقوبة النظامية حيال تلك المخالفة.

أمانة محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. عمالة وافدة تُحَوّل شقة سكنية لـ"مطبخ" لإعداد الوجبات بالطائف
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شرق الفرعية" وبمساندة أمنية، عن عمالة وافدة حوّلوا شقة سكنية لمطبخ متكامل لإعداد الوجبات بشكل غير نظامي، ويفتقر للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية للعاملين، ورخصة لمزاولة النشاط.

تمت مصادرة محتويات المطبخ المخالف للأنظمة والتعليمات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم إغلاق الموقع بانتظار تطبيق العقوبة النظامية حيال تلك المخالفة.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
12:53 PM

شاهد.. عمالة وافدة تُحَوّل شقة سكنية لـ"مطبخ" لإعداد الوجبات بالطائف

يفتقر للاشتراطات الصحية ويعمل بشكل غير نظامي دون شهادات صحية أو ترخيص

A A A
فهد العتيبي - الطائف
3
4,399

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شرق الفرعية" وبمساندة أمنية، عن عمالة وافدة حوّلوا شقة سكنية لمطبخ متكامل لإعداد الوجبات بشكل غير نظامي، ويفتقر للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية للعاملين، ورخصة لمزاولة النشاط.

تمت مصادرة محتويات المطبخ المخالف للأنظمة والتعليمات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم إغلاق الموقع بانتظار تطبيق العقوبة النظامية حيال تلك المخالفة.

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