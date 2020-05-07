كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شرق الفرعية" وبمساندة أمنية، عن عمالة وافدة حوّلوا شقة سكنية لمطبخ متكامل لإعداد الوجبات بشكل غير نظامي، ويفتقر للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية للعاملين، ورخصة لمزاولة النشاط.

شاهد.. عمالة وافدة تُحَوّل شقة سكنية لـ"مطبخ" لإعداد الوجبات بالطائف فهد العتيبي سبق 2020-05-07 كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شرق الفرعية" وبمساندة أمنية، عن عمالة وافدة حوّلوا شقة سكنية لمطبخ متكامل لإعداد الوجبات بشكل غير نظامي، ويفتقر للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية للعاملين، ورخصة لمزاولة النشاط. تمت مصادرة محتويات المطبخ المخالف للأنظمة والتعليمات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم إغلاق الموقع بانتظار تطبيق العقوبة النظامية حيال تلك المخالفة.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 12:53 PM

شاهد.. عمالة وافدة تُحَوّل شقة سكنية لـ"مطبخ" لإعداد الوجبات بالطائف يفتقر للاشتراطات الصحية ويعمل بشكل غير نظامي دون شهادات صحية أو ترخيص





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كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شرق الفرعية" وبمساندة أمنية، عن عمالة وافدة حوّلوا شقة سكنية لمطبخ متكامل لإعداد الوجبات بشكل غير نظامي، ويفتقر للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية للعاملين، ورخصة لمزاولة النشاط.

تمت مصادرة محتويات المطبخ المخالف للأنظمة والتعليمات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم إغلاق الموقع بانتظار تطبيق العقوبة النظامية حيال تلك المخالفة.