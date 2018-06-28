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ضبط مقيمة أفريقية جعلت مقر سكنها عيادة

تقوم بعمليات الإجهاض وعلاج بني جلدتها

تمكنت لجنة مكونة من الشؤون الصحية وشعبة الأمن الوقائي من ضبط مقيمة من جنسية أفريقية تمارس مهنة الطب في أحد المنازل الذي تقطنه.

وتفصيلاً، وأثناء إحدى الجولات التفتيشية التي تنفذها اللجان المكونة من شعبة الأمن الوقائي بشرطة العاصمة المقدسة والشؤون الصحية بمكة، تلقت معلومة عن وجود مقيمة من جنسية أفريقية، جعلت مقر سكنها عيادة للإجهاض ومعالجة بني جلدتها.

قامت اللجنة المشكلة بمداهمة المنزل وضبط المقيمة، والتحفظ على المضبوطات، وتسليمها إلى جهة الاختصاص، تمهيداً لإكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الضبطيات.

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ضبط مقيمة أفريقية جعلت مقر سكنها عيادة
سبق

تمكنت لجنة مكونة من الشؤون الصحية وشعبة الأمن الوقائي من ضبط مقيمة من جنسية أفريقية تمارس مهنة الطب في أحد المنازل الذي تقطنه.

وتفصيلاً، وأثناء إحدى الجولات التفتيشية التي تنفذها اللجان المكونة من شعبة الأمن الوقائي بشرطة العاصمة المقدسة والشؤون الصحية بمكة، تلقت معلومة عن وجود مقيمة من جنسية أفريقية، جعلت مقر سكنها عيادة للإجهاض ومعالجة بني جلدتها.

قامت اللجنة المشكلة بمداهمة المنزل وضبط المقيمة، والتحفظ على المضبوطات، وتسليمها إلى جهة الاختصاص، تمهيداً لإكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الضبطيات.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
01:00 AM

ضبط مقيمة أفريقية جعلت مقر سكنها عيادة

تقوم بعمليات الإجهاض وعلاج بني جلدتها

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
4
2,227

تمكنت لجنة مكونة من الشؤون الصحية وشعبة الأمن الوقائي من ضبط مقيمة من جنسية أفريقية تمارس مهنة الطب في أحد المنازل الذي تقطنه.

وتفصيلاً، وأثناء إحدى الجولات التفتيشية التي تنفذها اللجان المكونة من شعبة الأمن الوقائي بشرطة العاصمة المقدسة والشؤون الصحية بمكة، تلقت معلومة عن وجود مقيمة من جنسية أفريقية، جعلت مقر سكنها عيادة للإجهاض ومعالجة بني جلدتها.

قامت اللجنة المشكلة بمداهمة المنزل وضبط المقيمة، والتحفظ على المضبوطات، وتسليمها إلى جهة الاختصاص، تمهيداً لإكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الضبطيات.

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