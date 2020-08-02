النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمطار غزيرة بتربة تستنفر البلدية لتنظيف المصارف وفتح الطرق

سالت على إثرها الشعاب والأودية وارتفاع بمنسوب المياه ببعض الطرق

شهدت محافظة تربة والمراكز التابعة لها أمطارًا غزيرة سالت على إثرها الشعاب والأودية، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه ببعض الطرق الرئيسة والفرعية في ظل وجود منسوبي الدفاع المدني والبلدية.

وأسهمت الجهود المبذولة من بلدية تربة بتكثيف المعدات والآليات في الشوارع لفتح الطرق بإزالة المياه والمخلفات التي جرفتها السيول وإصلاح أعمدة الإنارة التي تعرضت للعطل المفاجئ نتيجة الأمطار .

وعملت بلدية تربة على توزيع المهام لتنظيف مصارف السيول وتكثيف وجود عمال النظافة والمعدات والآليات للقيام بمهامهم الميدانية في الشوارع والأحياء السكنية.

ولا تزال الجهود مستمرة في مراقبة الشوارع والميادين ومباشرة الحالات الطارئة لا قدر الله على الهاتف المجاني 940.

أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمطار غزيرة بتربة تستنفر البلدية لتنظيف المصارف وفتح الطرق
سبق

شهدت محافظة تربة والمراكز التابعة لها أمطارًا غزيرة سالت على إثرها الشعاب والأودية، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه ببعض الطرق الرئيسة والفرعية في ظل وجود منسوبي الدفاع المدني والبلدية.

وأسهمت الجهود المبذولة من بلدية تربة بتكثيف المعدات والآليات في الشوارع لفتح الطرق بإزالة المياه والمخلفات التي جرفتها السيول وإصلاح أعمدة الإنارة التي تعرضت للعطل المفاجئ نتيجة الأمطار .

وعملت بلدية تربة على توزيع المهام لتنظيف مصارف السيول وتكثيف وجود عمال النظافة والمعدات والآليات للقيام بمهامهم الميدانية في الشوارع والأحياء السكنية.

ولا تزال الجهود مستمرة في مراقبة الشوارع والميادين ومباشرة الحالات الطارئة لا قدر الله على الهاتف المجاني 940.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
11:05 PM
اخر تعديل
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
01:22 AM

"أمطار غزيرة بتربة تستنفر البلدية لتنظيف المصارف وفتح الطرق

سالت على إثرها الشعاب والأودية وارتفاع بمنسوب المياه ببعض الطرق

A A A
متعب البقمي - تربة
1
2,158

شهدت محافظة تربة والمراكز التابعة لها أمطارًا غزيرة سالت على إثرها الشعاب والأودية، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه ببعض الطرق الرئيسة والفرعية في ظل وجود منسوبي الدفاع المدني والبلدية.

وأسهمت الجهود المبذولة من بلدية تربة بتكثيف المعدات والآليات في الشوارع لفتح الطرق بإزالة المياه والمخلفات التي جرفتها السيول وإصلاح أعمدة الإنارة التي تعرضت للعطل المفاجئ نتيجة الأمطار .

وعملت بلدية تربة على توزيع المهام لتنظيف مصارف السيول وتكثيف وجود عمال النظافة والمعدات والآليات للقيام بمهامهم الميدانية في الشوارع والأحياء السكنية.

ولا تزال الجهود مستمرة في مراقبة الشوارع والميادين ومباشرة الحالات الطارئة لا قدر الله على الهاتف المجاني 940.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,618
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,119
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,830
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,352

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة