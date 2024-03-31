النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دراسة تكشف تأثيرات "سحرية" قوية للقهوة

حكاية الدماغ عندما يتحفز

كشفت دراسة حديثة صدرت عن جامعة "تورنتو"، أن مجرد مشاهدة أي شيء يذكّرنا بالقهوة؛ من شأنه تحفيز أدمغتنا، وجعلنا يقظين أكثر.

ويقول الأستاذ بقسم الإدارة في جامعة تورنتو سكاربورو وكلية روتمان للإدارة، سام ماغليو: إن للقهوة تأثيرات تتجاوز تفاعلها مع الجسم عند تذوقها؛ حيث إن رؤية المشروب أو أي شيء متعلق به كمجلس القهوة؛ له نتائج نفسية، ويؤثر في طريقة تفكيرنا وسلوكنا؛ حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وأشار ماغليو إلى أنه غالبًا ما نصادف إشارات "محفزة" متصلة بالقهوة، أو تخطر في بالنا حتى دون أن نتناولها فعليًّا؛ أي يحدث تحفيز "فسيولوجي" بتجاوبنا مع تلك الإشارات كما لو شربنا القهوة في الحقيقة.

ويشير مصطلح "التحفيز" في علم النفس إلى كيفية تنشيط مناطق معينة من الدماغ، وإيصالها لحالة من اليقظة والوعي والتنبه؛ بفعل عدد من الأشياء؛ مثل مشاعرنا وأنظمتنا العصبية والمشروبات الغنية بالكافيين.

وشملت الدراسة إجراء أربعة تجارب شارك فيها أشخاص من ثقافات مختلفة.. وبحسب ماغليو فإن لنتائجها أهمية بالغة في معرفة المزيد حول كيفية معالجة الأشخاص للمعلومات واتخاذ القرارات؛ مشيرًا إلى أن هناك مرحلة قادمة للدراسة ستركز على تأثيرات المشروبات والأغذية الأخرى.

الرئيسية/ محطات

اعلان
دراسة تكشف تأثيرات "سحرية" قوية للقهوة
سبق

كشفت دراسة حديثة صدرت عن جامعة "تورنتو"، أن مجرد مشاهدة أي شيء يذكّرنا بالقهوة؛ من شأنه تحفيز أدمغتنا، وجعلنا يقظين أكثر.

ويقول الأستاذ بقسم الإدارة في جامعة تورنتو سكاربورو وكلية روتمان للإدارة، سام ماغليو: إن للقهوة تأثيرات تتجاوز تفاعلها مع الجسم عند تذوقها؛ حيث إن رؤية المشروب أو أي شيء متعلق به كمجلس القهوة؛ له نتائج نفسية، ويؤثر في طريقة تفكيرنا وسلوكنا؛ حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وأشار ماغليو إلى أنه غالبًا ما نصادف إشارات "محفزة" متصلة بالقهوة، أو تخطر في بالنا حتى دون أن نتناولها فعليًّا؛ أي يحدث تحفيز "فسيولوجي" بتجاوبنا مع تلك الإشارات كما لو شربنا القهوة في الحقيقة.

ويشير مصطلح "التحفيز" في علم النفس إلى كيفية تنشيط مناطق معينة من الدماغ، وإيصالها لحالة من اليقظة والوعي والتنبه؛ بفعل عدد من الأشياء؛ مثل مشاعرنا وأنظمتنا العصبية والمشروبات الغنية بالكافيين.

وشملت الدراسة إجراء أربعة تجارب شارك فيها أشخاص من ثقافات مختلفة.. وبحسب ماغليو فإن لنتائجها أهمية بالغة في معرفة المزيد حول كيفية معالجة الأشخاص للمعلومات واتخاذ القرارات؛ مشيرًا إلى أن هناك مرحلة قادمة للدراسة ستركز على تأثيرات المشروبات والأغذية الأخرى.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
09:56 AM

دراسة تكشف تأثيرات "سحرية" قوية للقهوة

حكاية الدماغ عندما يتحفز

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,349

كشفت دراسة حديثة صدرت عن جامعة "تورنتو"، أن مجرد مشاهدة أي شيء يذكّرنا بالقهوة؛ من شأنه تحفيز أدمغتنا، وجعلنا يقظين أكثر.

ويقول الأستاذ بقسم الإدارة في جامعة تورنتو سكاربورو وكلية روتمان للإدارة، سام ماغليو: إن للقهوة تأثيرات تتجاوز تفاعلها مع الجسم عند تذوقها؛ حيث إن رؤية المشروب أو أي شيء متعلق به كمجلس القهوة؛ له نتائج نفسية، ويؤثر في طريقة تفكيرنا وسلوكنا؛ حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وأشار ماغليو إلى أنه غالبًا ما نصادف إشارات "محفزة" متصلة بالقهوة، أو تخطر في بالنا حتى دون أن نتناولها فعليًّا؛ أي يحدث تحفيز "فسيولوجي" بتجاوبنا مع تلك الإشارات كما لو شربنا القهوة في الحقيقة.

ويشير مصطلح "التحفيز" في علم النفس إلى كيفية تنشيط مناطق معينة من الدماغ، وإيصالها لحالة من اليقظة والوعي والتنبه؛ بفعل عدد من الأشياء؛ مثل مشاعرنا وأنظمتنا العصبية والمشروبات الغنية بالكافيين.

وشملت الدراسة إجراء أربعة تجارب شارك فيها أشخاص من ثقافات مختلفة.. وبحسب ماغليو فإن لنتائجها أهمية بالغة في معرفة المزيد حول كيفية معالجة الأشخاص للمعلومات واتخاذ القرارات؛ مشيرًا إلى أن هناك مرحلة قادمة للدراسة ستركز على تأثيرات المشروبات والأغذية الأخرى.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,918
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,178
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,053
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,877

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة