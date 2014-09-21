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عطل في "تويتر" يثير شكاوى المستخدمين في أنحاء مختلفة حول العالم

تم الإبلاغ عنه في أمريكا ولوحظ في كندا وعدد من الدول الأوروبية

اشتكى مستخدمو "تويتر" في دول مختلفة من اضطرابات واسعة النطاق في عمل الشبكة الاجتماعية، وفقًا لبيانات موقع Downdetector المختص في مراقبة انقطاع الإنترنت عن المنصات العالمية.

وتفصيلاً، بدأت الشكاوى حول مشاكل عمل الشبكة الاجتماعية في الظهور بعد نحو الساعة 20:41 بتوقيت موسكو، حيث تم الإبلاغ عن الأعطال بشكل رئيس من قِبل المستخدمين الأمريكيين، حسب روسيا اليوم.

لوحظ العطل في كندا وعدد من الدول الأوروبية منها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإيرلندا وإسبانيا وإيطاليا وروسيا.

واشتكى معظم المستخدمين من صعوبة تشغيل موقع وتطبيق "تويتر".

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عطل في "تويتر" يثير شكاوى المستخدمين في أنحاء مختلفة حول العالم
سبق

اشتكى مستخدمو "تويتر" في دول مختلفة من اضطرابات واسعة النطاق في عمل الشبكة الاجتماعية، وفقًا لبيانات موقع Downdetector المختص في مراقبة انقطاع الإنترنت عن المنصات العالمية.

وتفصيلاً، بدأت الشكاوى حول مشاكل عمل الشبكة الاجتماعية في الظهور بعد نحو الساعة 20:41 بتوقيت موسكو، حيث تم الإبلاغ عن الأعطال بشكل رئيس من قِبل المستخدمين الأمريكيين، حسب روسيا اليوم.

لوحظ العطل في كندا وعدد من الدول الأوروبية منها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإيرلندا وإسبانيا وإيطاليا وروسيا.

واشتكى معظم المستخدمين من صعوبة تشغيل موقع وتطبيق "تويتر".

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
12:07 AM

عطل في "تويتر" يثير شكاوى المستخدمين في أنحاء مختلفة حول العالم

تم الإبلاغ عنه في أمريكا ولوحظ في كندا وعدد من الدول الأوروبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اشتكى مستخدمو "تويتر" في دول مختلفة من اضطرابات واسعة النطاق في عمل الشبكة الاجتماعية، وفقًا لبيانات موقع Downdetector المختص في مراقبة انقطاع الإنترنت عن المنصات العالمية.

وتفصيلاً، بدأت الشكاوى حول مشاكل عمل الشبكة الاجتماعية في الظهور بعد نحو الساعة 20:41 بتوقيت موسكو، حيث تم الإبلاغ عن الأعطال بشكل رئيس من قِبل المستخدمين الأمريكيين، حسب روسيا اليوم.

لوحظ العطل في كندا وعدد من الدول الأوروبية منها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإيرلندا وإسبانيا وإيطاليا وروسيا.

واشتكى معظم المستخدمين من صعوبة تشغيل موقع وتطبيق "تويتر".

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