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بكل دقة.. إزالة ورم خبيث من لسان مريض بمجمع الملك عبدالله بجدة

بعد جراحة دقيقة أجراها الفريق الطبي رغم صعوبتها.. دون أي مضاعفات

نجح الفريق الطبي لجراحة الوجه والفكين في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، في استئصال ورم خبيث في اللسان لمريض.

وتبين بعد إجراء الكشف الطبي وعمل الفحوصات الطبية والإشعاعية اللازمة، وجود ورم خبيث في اللسان، إضافة إلى وجود تاريخ مرضي سابق مزمن لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم؛ ما استدعى وبشكل عاجل، إجراء عملية جراحية دقيقة من نوعها.

وأسفرت العملية عن إزالة الورم بكل دقة ونجاح دون حدوث أي مضاعفات، رغم صعوبة هذا النوع من العمليات.

وتحسنت حالة المريض الصحية، وبعد التأكّد من استقرارها تقرّر السماح له بالخروج، وهو بصحة جيدة.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بكل دقة.. إزالة ورم خبيث من لسان مريض بمجمع الملك عبدالله بجدة
سبق

نجح الفريق الطبي لجراحة الوجه والفكين في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، في استئصال ورم خبيث في اللسان لمريض.

وتبين بعد إجراء الكشف الطبي وعمل الفحوصات الطبية والإشعاعية اللازمة، وجود ورم خبيث في اللسان، إضافة إلى وجود تاريخ مرضي سابق مزمن لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم؛ ما استدعى وبشكل عاجل، إجراء عملية جراحية دقيقة من نوعها.

وأسفرت العملية عن إزالة الورم بكل دقة ونجاح دون حدوث أي مضاعفات، رغم صعوبة هذا النوع من العمليات.

وتحسنت حالة المريض الصحية، وبعد التأكّد من استقرارها تقرّر السماح له بالخروج، وهو بصحة جيدة.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
01:59 PM

بكل دقة.. إزالة ورم خبيث من لسان مريض بمجمع الملك عبدالله بجدة

بعد جراحة دقيقة أجراها الفريق الطبي رغم صعوبتها.. دون أي مضاعفات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نجح الفريق الطبي لجراحة الوجه والفكين في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، في استئصال ورم خبيث في اللسان لمريض.

وتبين بعد إجراء الكشف الطبي وعمل الفحوصات الطبية والإشعاعية اللازمة، وجود ورم خبيث في اللسان، إضافة إلى وجود تاريخ مرضي سابق مزمن لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم؛ ما استدعى وبشكل عاجل، إجراء عملية جراحية دقيقة من نوعها.

وأسفرت العملية عن إزالة الورم بكل دقة ونجاح دون حدوث أي مضاعفات، رغم صعوبة هذا النوع من العمليات.

وتحسنت حالة المريض الصحية، وبعد التأكّد من استقرارها تقرّر السماح له بالخروج، وهو بصحة جيدة.

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