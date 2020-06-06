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"خيسوس" باقٍ مع فلامنجو البرازيلي حتى 2021

براتب سنوي 4 ملايين يورو

تمسك فلامنجو البرازيلي بمدرب الفريق الكروي الأول البرتغالي خورخي خيسوس، وجدد عقده ليبقى في منصبه، حتى يونيو 2021.

وكانت وسائل إعلام برازيلية، أشارت إلى أن خيسوس وافق على التجديد مع حصوله على راتب سنوي يقدر بنحو 4 ملايين يورو.

يذكر أن مدرب الهلال السابق، حقق مع فلامنجو عدة بطولات 2019 في مقدمتها الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس وكأس السوبر، مع حصوله على الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية.

خورخي خيسوس

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"خيسوس" باقٍ مع فلامنجو البرازيلي حتى 2021
سبق

تمسك فلامنجو البرازيلي بمدرب الفريق الكروي الأول البرتغالي خورخي خيسوس، وجدد عقده ليبقى في منصبه، حتى يونيو 2021.

وكانت وسائل إعلام برازيلية، أشارت إلى أن خيسوس وافق على التجديد مع حصوله على راتب سنوي يقدر بنحو 4 ملايين يورو.

يذكر أن مدرب الهلال السابق، حقق مع فلامنجو عدة بطولات 2019 في مقدمتها الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس وكأس السوبر، مع حصوله على الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
12:48 AM

"خيسوس" باقٍ مع فلامنجو البرازيلي حتى 2021

براتب سنوي 4 ملايين يورو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمسك فلامنجو البرازيلي بمدرب الفريق الكروي الأول البرتغالي خورخي خيسوس، وجدد عقده ليبقى في منصبه، حتى يونيو 2021.

وكانت وسائل إعلام برازيلية، أشارت إلى أن خيسوس وافق على التجديد مع حصوله على راتب سنوي يقدر بنحو 4 ملايين يورو.

يذكر أن مدرب الهلال السابق، حقق مع فلامنجو عدة بطولات 2019 في مقدمتها الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس وكأس السوبر، مع حصوله على الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية.

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