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مغلق احترازيًا بمكة.. وفاة والدة موظف البنك المصاب بكورونا

أصيب بالفايروس بعد مخالطته أحد الموظفين ثم نقله لأسرته

انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس والدة موظف البنك الذي أغلق احترازيًا في الشرائع بعد إصابة اثنين من موظفيه .

وتفصيلاً، بعد إصابة أحد موظفي البنك المغلق احترازيًا في الشرائع إثر مخالطته موظفًا آخر في البنك نفسه انتقل الفايروس إلى أفراد أسرته مما تسبب في إصابة والديه وزوجته بالفايروس .

وتضاعفت شدة الفايروس على والدته مما استدعى نقلها لمستشفى الملك فيصل وأعلن المستشفى وفاتها صباح أمس الأحد وتم دفنها.

يذكر أن أحد البنوك المحلية في الشرائع أصيب فيه أحد الموظفين بالفايروس، وبعد عدة أيام انتقل إلى موظف آخر بالبنك، مما استدعى إغلاق البنك احترازيًا من الأحد قبل الماضي، فيما كشف مصدر إن إدارة البنك فتحت تحقيقًا في أسباب الإصابة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية مع أول حالة ثبت إصابتها بالفايروس .

وكانت "سبق" تناولت تقريرًا بعنوان "إغلاق بنك شهير بـ"شرائع مكة" بعد إصابة موظفين بفيروس كورونا".

الشرائع موظف البنك فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مغلق احترازيًا بمكة.. وفاة والدة موظف البنك المصاب بكورونا
سبق

انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس والدة موظف البنك الذي أغلق احترازيًا في الشرائع بعد إصابة اثنين من موظفيه .

وتفصيلاً، بعد إصابة أحد موظفي البنك المغلق احترازيًا في الشرائع إثر مخالطته موظفًا آخر في البنك نفسه انتقل الفايروس إلى أفراد أسرته مما تسبب في إصابة والديه وزوجته بالفايروس .

وتضاعفت شدة الفايروس على والدته مما استدعى نقلها لمستشفى الملك فيصل وأعلن المستشفى وفاتها صباح أمس الأحد وتم دفنها.

يذكر أن أحد البنوك المحلية في الشرائع أصيب فيه أحد الموظفين بالفايروس، وبعد عدة أيام انتقل إلى موظف آخر بالبنك، مما استدعى إغلاق البنك احترازيًا من الأحد قبل الماضي، فيما كشف مصدر إن إدارة البنك فتحت تحقيقًا في أسباب الإصابة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية مع أول حالة ثبت إصابتها بالفايروس .

وكانت "سبق" تناولت تقريرًا بعنوان "إغلاق بنك شهير بـ"شرائع مكة" بعد إصابة موظفين بفيروس كورونا".

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
04:02 PM

مغلق احترازيًا بمكة.. وفاة والدة موظف البنك المصاب بكورونا

أصيب بالفايروس بعد مخالطته أحد الموظفين ثم نقله لأسرته

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس والدة موظف البنك الذي أغلق احترازيًا في الشرائع بعد إصابة اثنين من موظفيه .

وتفصيلاً، بعد إصابة أحد موظفي البنك المغلق احترازيًا في الشرائع إثر مخالطته موظفًا آخر في البنك نفسه انتقل الفايروس إلى أفراد أسرته مما تسبب في إصابة والديه وزوجته بالفايروس .

وتضاعفت شدة الفايروس على والدته مما استدعى نقلها لمستشفى الملك فيصل وأعلن المستشفى وفاتها صباح أمس الأحد وتم دفنها.

يذكر أن أحد البنوك المحلية في الشرائع أصيب فيه أحد الموظفين بالفايروس، وبعد عدة أيام انتقل إلى موظف آخر بالبنك، مما استدعى إغلاق البنك احترازيًا من الأحد قبل الماضي، فيما كشف مصدر إن إدارة البنك فتحت تحقيقًا في أسباب الإصابة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية مع أول حالة ثبت إصابتها بالفايروس .

وكانت "سبق" تناولت تقريرًا بعنوان "إغلاق بنك شهير بـ"شرائع مكة" بعد إصابة موظفين بفيروس كورونا".

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