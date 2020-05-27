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الحصيني عن هطولات الأربعاء: متفاوتة من مكان إلى آخر

خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على مناطق عدة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الأربعاء 4/ 10/ 1441هـ إن شاء الله، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة، وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة وشرق المدينة، تمتد إلى أجزاء من حائل وغرب القصيم، تشمل الأمطار أجزاء من عمان واليمن، تُسبَق برياح نشطة مثيرة للأتربة والله أعلم.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني عن هطولات الأربعاء: متفاوتة من مكان إلى آخر
سبق

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على مناطق عدة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الأربعاء 4/ 10/ 1441هـ إن شاء الله، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة، وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة وشرق المدينة، تمتد إلى أجزاء من حائل وغرب القصيم، تشمل الأمطار أجزاء من عمان واليمن، تُسبَق برياح نشطة مثيرة للأتربة والله أعلم.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
08:28 AM

الحصيني عن هطولات الأربعاء: متفاوتة من مكان إلى آخر

خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على مناطق عدة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الأربعاء 4/ 10/ 1441هـ إن شاء الله، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة، وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة وشرق المدينة، تمتد إلى أجزاء من حائل وغرب القصيم، تشمل الأمطار أجزاء من عمان واليمن، تُسبَق برياح نشطة مثيرة للأتربة والله أعلم.

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