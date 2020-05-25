النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت: 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة وإجمالي الحالات بلغ 21.967

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 665 حالة؛ منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.

وبيّنت الوزارة أن إجمالي الإصابات يرتفع إلى 21.967

الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت: 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 665 حالة؛ منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.

وبيّنت الوزارة أن إجمالي الإصابات يرتفع إلى 21.967

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
01:26 PM

الكويت: 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة وإجمالي الحالات بلغ 21.967

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
202

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 665 حالة؛ منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.

وبيّنت الوزارة أن إجمالي الإصابات يرتفع إلى 21.967

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,502
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,740
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,801
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,579

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة