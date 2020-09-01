النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 898 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 718 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير الرياضة يطلع على مستجدات منشأة أبها.. ويزور ضمك

زار معسكر برنامج ابتعاث المواهب السعودية

قام وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي، اليوم الثلاثاء، بزيارة منشأة نادي أبها، ومقر نادي ضمك في منطقة عسير، وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها حالياً للمنطقة، للوقوف على احتياجات الأندية ومناقشة الأهداف الرياضية المستقبلية.


واطلع "الفيصل" خلال تفقده منشأة نادي أبها على سير العمل، كما ناقش مع القائمين على المشروع الخطوات المتبقية لاكتماله.

من جهة ثانية، زار وزير الرياضة مقر نادي ضمك، وافتتح مقر المركز الإعلامي في النادي، مشيداً بالعمل الذي تم في هذا الجانب.


كما زار وزير الرياضة معسكر برنامج ابتعاث المواهب السعودية المقام في منطقة عسير، وشارك اللاعبين تدريباتهم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
وزير الرياضة يطلع على مستجدات منشأة أبها.. ويزور ضمك
سبق

قام وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي، اليوم الثلاثاء، بزيارة منشأة نادي أبها، ومقر نادي ضمك في منطقة عسير، وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها حالياً للمنطقة، للوقوف على احتياجات الأندية ومناقشة الأهداف الرياضية المستقبلية.


واطلع "الفيصل" خلال تفقده منشأة نادي أبها على سير العمل، كما ناقش مع القائمين على المشروع الخطوات المتبقية لاكتماله.

من جهة ثانية، زار وزير الرياضة مقر نادي ضمك، وافتتح مقر المركز الإعلامي في النادي، مشيداً بالعمل الذي تم في هذا الجانب.


كما زار وزير الرياضة معسكر برنامج ابتعاث المواهب السعودية المقام في منطقة عسير، وشارك اللاعبين تدريباتهم.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
09:15 PM
اخر تعديل
01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
10:46 PM

وزير الرياضة يطلع على مستجدات منشأة أبها.. ويزور ضمك

زار معسكر برنامج ابتعاث المواهب السعودية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
1
1,629

قام وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي، اليوم الثلاثاء، بزيارة منشأة نادي أبها، ومقر نادي ضمك في منطقة عسير، وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها حالياً للمنطقة، للوقوف على احتياجات الأندية ومناقشة الأهداف الرياضية المستقبلية.


واطلع "الفيصل" خلال تفقده منشأة نادي أبها على سير العمل، كما ناقش مع القائمين على المشروع الخطوات المتبقية لاكتماله.

من جهة ثانية، زار وزير الرياضة مقر نادي ضمك، وافتتح مقر المركز الإعلامي في النادي، مشيداً بالعمل الذي تم في هذا الجانب.


كما زار وزير الرياضة معسكر برنامج ابتعاث المواهب السعودية المقام في منطقة عسير، وشارك اللاعبين تدريباتهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,409
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,626
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,958
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,147

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة