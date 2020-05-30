شاهد .. تجاوباً مع تعليمات المنع ..8 أشخاص يزفون العريس "الشهري"

أقامت أسرتان في مدينة النماص، حفلاً مصغراً لمناسبة زواج لم يتجاوز حضوره 8 أشخاص، تجاوباً مع قرارات منع المناسبات.
وجرى زفاف الشاب عبدالرحمن بن يحيى الشهري إلى كريمة الشيخ محمد بن جابر الشهري، في منزل والد العروس.
أقامت أسرتان في مدينة النماص، حفلاً مصغراً لمناسبة زواج لم يتجاوز حضوره 8 أشخاص، تجاوباً مع قرارات منع المناسبات.
وجرى زفاف الشاب عبدالرحمن بن يحيى الشهري إلى كريمة الشيخ محمد بن جابر الشهري، في منزل والد العروس.
أقامت أسرتان في مدينة النماص، حفلاً مصغراً لمناسبة زواج لم يتجاوز حضوره 8 أشخاص، تجاوباً مع قرارات منع المناسبات.
وجرى زفاف الشاب عبدالرحمن بن يحيى الشهري إلى كريمة الشيخ محمد بن جابر الشهري، في منزل والد العروس.
أقامت أسرتان في مدينة النماص، حفلاً مصغراً لمناسبة زواج لم يتجاوز حضوره 8 أشخاص، تجاوباً مع قرارات منع المناسبات.
وجرى زفاف الشاب عبدالرحمن بن يحيى الشهري إلى كريمة الشيخ محمد بن جابر الشهري، في منزل والد العروس.