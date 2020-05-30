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شاهد .. تجاوباً مع تعليمات المنع ..8 أشخاص يزفون العريس "الشهري"

أقامت أسرتان في مدينة النماص، حفلاً مصغراً لمناسبة زواج لم يتجاوز حضوره 8 أشخاص، تجاوباً مع قرارات منع المناسبات.

وجرى زفاف الشاب عبدالرحمن بن يحيى الشهري إلى كريمة الشيخ محمد بن جابر الشهري، في منزل والد العروس.

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شاهد .. تجاوباً مع تعليمات المنع ..8 أشخاص يزفون العريس "الشهري"
سبق

أقامت أسرتان في مدينة النماص، حفلاً مصغراً لمناسبة زواج لم يتجاوز حضوره 8 أشخاص، تجاوباً مع قرارات منع المناسبات.

وجرى زفاف الشاب عبدالرحمن بن يحيى الشهري إلى كريمة الشيخ محمد بن جابر الشهري، في منزل والد العروس.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
06:07 PM

شاهد .. تجاوباً مع تعليمات المنع ..8 أشخاص يزفون العريس "الشهري"

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
567

أقامت أسرتان في مدينة النماص، حفلاً مصغراً لمناسبة زواج لم يتجاوز حضوره 8 أشخاص، تجاوباً مع قرارات منع المناسبات.

وجرى زفاف الشاب عبدالرحمن بن يحيى الشهري إلى كريمة الشيخ محمد بن جابر الشهري، في منزل والد العروس.

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