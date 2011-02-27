بعد أربع سنوات .. "الأخضر السعودي" يثأر لنفسه من مولدوفا

ضمن برنامجه الإعدادي لمونديال روسيا 2018

ثأر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لنفسه من الهزيمة القاسية التي لحقت به 2014 (برباعية) من نظيره مولدوفا (وديًّا) وفي الظهور الأول للمدير الفني "الأرجنتيني" خوان أنطونيو بيتزي مع الأخضر.

حيث حقق الأخضر انتصارًا على ضيفه 3/ 0 ، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي قبل خوض نهائيات كأس العالم في روسيا صيف هذا العام 2018.

ظهر الأخضر بمستوى فني جيد خلال الشوط الأول ، وكانت المحاولات جادة وإيجابية لبلوغ مرمى الضيف ، وبالفعل تحقق ذلك عند الدقيقة العاشرة حينما استثمر عمر هوساوي كرة زاوية سددها بقوة في حلق المرمى كهدف أول للأخضر.

حاول محمد السهلاوي الاستفادة من الكرات العرضية من قبل الثنائي (ياسر الشهراني، وسلمان المؤشر)، لكن تماسك دفاع الضيوف حال دون ذلك.

الدقيقة 22 تصدى حارس مولدوفا لتسديدة تيسير الجاسم.

كانت المحاولة الأخطر للضيوف عن طريق اللاعب "دارسكان" تصدى لها محمد العويس على دفعتين عند الدقيقة 42.

دفع المدير الفني للأخضر الأرجنتيني "بيتزي" بالثلاثي (محمد الكويكبي، إبراهيم غالب، ومحمد كنو) مع مطلع الشوط الثاني.

أضاف الأخضر هدف التعزيز الثاني عن طريق تسديدة جميلة من قبل الجاسم عند الدقيقة 57 بعد لمسات بين كنو والسهلاوي وصلتا إلى تيسير.

دفع "بيتزي" باللاعب معتز هوساوي في خط الدفاع عند الدقيقة 70، ومن ثم باللاعب عبدالوهاب جعفر عند الدقيقة 75.

ثلاث رأسيات متتالية أضاعها السهلاوي داخل الصندوق المولدوفي، وتم إخراجه والزج باللاعب مهند عسيري عند الدقيقة 80، ولم ينتظر الأخير طويلًا؛ حيث أضاف الهدف الثالث عند الدقيقة 87.