"الصحة": إجراء 304 عمليات غسيل كلوي لضيوف الرحمن

60 ألف حاج وحاجة تلقوا الخدمات في المستشفيات والمراكز

تواصل وزارة الصحة من خلال مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ.



وأوضحت الوزارة أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى العشرين من ذي القعدة بلغ 59766 حاجاً وحاجة.



وذكرت أنه تم إجراء 53 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية، فيما أجريت 304 عمليات غسيل كلوي و17 عملية منظار، و101 عملية جراحية مختلفة، بينما تم دخول 496 حاجًا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل حالة ولادة واحدة، فيما سجلت 4 حالات إرهاق حراري و3 حالات ضربات حرارية.



يذكر أن "الصحة" هيأت لموسم حج هذا العام 1440هـ عددًا من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وذلك بتجهيز عدد 25 مستشفى، و156 مركزًا صحيًا، فيما يشارك أكثر من 25 ألف ممارس صحي، إضافة إلى خمسة آلاف سرير للتنويم في المستشفيات، كما جهزت 18 نقطة طبية في قطار المشاعر، إضافة إلى تجهيز 180 سيارة إسعاف، كما هيأت 17 مركزًا للطوارئ على جسر الجمرات.