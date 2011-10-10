جدة.. خلاف بين 3 أشخاص ينتهي بجريمة قتل

من جنسية واحدة وأسبابه مجهولة

تحقق الجهات الأمنية بشرطة جدة ممثلة بمركز شرطة الجنوبية في جريمة قتل راح ضحيتها شخصان فلبيني الجنسية على يد آخر من بني جلدتهم السبت الماضي.



وتفصيلاً نشب خلاف بين ثلاثة أشخاص من جنسية فلبينية في أحد الأحياء جنوب جدة، وتحديداً بحي الجوهرة تطور الخلاف إلى اشتباك ونتج عنه وفاة شخصين فيما أصيب ثالث بإصابات بليغة أدخل على إثرها المستشفى .



فيما لم تكشف المعلومات الأولية عن أسباب الخلاف الذي نشب بين الأطراف الثلاثة وراح ضحيته شخصان.