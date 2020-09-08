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"الأخضر الشاب" يخسر ثاني مواجهاته في الدورة الدولية الودية أمام بلغاريا

يختتم مبارياته بمواجهة إندونيسيا الجمعة

خسر المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، من منتخب بلغاريا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي تمتد حتى الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وافتتح منتخب بلغاريا التسجيل في الدقيقة 33 من مجريات الشوط الأول، في حين تمكن أيمن يحيى من تسجيل هدف التعديل لمصلحة "الأخضر" عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 56، وفي الدقيقة 64 أحرز منتخب بلغاريا الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء، ليعود عيسى الذكرالله بالتعادل مجددًا في الدقيقة 68، وفي الدقيقة 80 تمكن منتخب بلغاريا من تسجيل الهدف الثالث.

ودخل المدير الفني دامين هيرتوج اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الصانبي في حراسة المرمى، وخالد دغريري، وسعد الموسى، وعلي العبسي، وفهد الدوسري، وزياد الجهني، وهزاع الغامدي، وأحمد بصاص، وحسن العلي، وأيمن يحيى، وريان البلوشي.

ويختتم المنتخب الوطني السعودي تحت 19 عامًا، مبارياته ضمن البطولة الدولية الودية بكرواتيا بمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الجمعة المقبل.

المنتخب السعودي الدورة الدولية الودية بكرواتيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأخضر الشاب" يخسر ثاني مواجهاته في الدورة الدولية الودية أمام بلغاريا
سبق

خسر المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، من منتخب بلغاريا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي تمتد حتى الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وافتتح منتخب بلغاريا التسجيل في الدقيقة 33 من مجريات الشوط الأول، في حين تمكن أيمن يحيى من تسجيل هدف التعديل لمصلحة "الأخضر" عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 56، وفي الدقيقة 64 أحرز منتخب بلغاريا الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء، ليعود عيسى الذكرالله بالتعادل مجددًا في الدقيقة 68، وفي الدقيقة 80 تمكن منتخب بلغاريا من تسجيل الهدف الثالث.

ودخل المدير الفني دامين هيرتوج اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الصانبي في حراسة المرمى، وخالد دغريري، وسعد الموسى، وعلي العبسي، وفهد الدوسري، وزياد الجهني، وهزاع الغامدي، وأحمد بصاص، وحسن العلي، وأيمن يحيى، وريان البلوشي.

ويختتم المنتخب الوطني السعودي تحت 19 عامًا، مبارياته ضمن البطولة الدولية الودية بكرواتيا بمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الجمعة المقبل.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
07:09 PM

"الأخضر الشاب" يخسر ثاني مواجهاته في الدورة الدولية الودية أمام بلغاريا

يختتم مبارياته بمواجهة إندونيسيا الجمعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خسر المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، من منتخب بلغاريا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي تمتد حتى الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وافتتح منتخب بلغاريا التسجيل في الدقيقة 33 من مجريات الشوط الأول، في حين تمكن أيمن يحيى من تسجيل هدف التعديل لمصلحة "الأخضر" عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 56، وفي الدقيقة 64 أحرز منتخب بلغاريا الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء، ليعود عيسى الذكرالله بالتعادل مجددًا في الدقيقة 68، وفي الدقيقة 80 تمكن منتخب بلغاريا من تسجيل الهدف الثالث.

ودخل المدير الفني دامين هيرتوج اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الصانبي في حراسة المرمى، وخالد دغريري، وسعد الموسى، وعلي العبسي، وفهد الدوسري، وزياد الجهني، وهزاع الغامدي، وأحمد بصاص، وحسن العلي، وأيمن يحيى، وريان البلوشي.

ويختتم المنتخب الوطني السعودي تحت 19 عامًا، مبارياته ضمن البطولة الدولية الودية بكرواتيا بمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الجمعة المقبل.

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