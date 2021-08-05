النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 986 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11209.42 نقاط

وسط تداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 47.04 نقطة ليقفل عند مستوى 11209.42 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 325 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات تنمية، وسبكيم العالمية، وتكافل الراجحي، وسويكورب وابل ريت، وسليمان الحبيب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخليجية العامة، وولاء، وسايكو، ومعادن، والاتحاد فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 19.17% و5.22%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والخليجية العامة، وكيان السعودية، والإنماء، وسويكورب وابل ريت هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات تنمية، وسابك، والراجحي، والإنماء، والخليجية العامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 151.23 نقطة ليقفل عند مستوى 24548.63 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 1477 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11209.42 نقاط
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 47.04 نقطة ليقفل عند مستوى 11209.42 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 325 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات تنمية، وسبكيم العالمية، وتكافل الراجحي، وسويكورب وابل ريت، وسليمان الحبيب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخليجية العامة، وولاء، وسايكو، ومعادن، والاتحاد فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 19.17% و5.22%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والخليجية العامة، وكيان السعودية، والإنماء، وسويكورب وابل ريت هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات تنمية، وسابك، والراجحي، والإنماء، والخليجية العامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 151.23 نقطة ليقفل عند مستوى 24548.63 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 1477 صفقة.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
04:08 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11209.42 نقاط

وسط تداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
272

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 47.04 نقطة ليقفل عند مستوى 11209.42 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 325 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات تنمية، وسبكيم العالمية، وتكافل الراجحي، وسويكورب وابل ريت، وسليمان الحبيب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخليجية العامة، وولاء، وسايكو، ومعادن، والاتحاد فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 19.17% و5.22%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والخليجية العامة، وكيان السعودية، والإنماء، وسويكورب وابل ريت هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات تنمية، وسابك، والراجحي، والإنماء، والخليجية العامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 151.23 نقطة ليقفل عند مستوى 24548.63 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 1477 صفقة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,446
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,265
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,565
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,178

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة