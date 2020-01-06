النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التعاون يجدد مع البرازيلي "كاسيو " لموسم آخر

حقق مع " السكري " كأس الملك

جدد التعاون عقد حارس الفريق الكروي الأول " البرازيلي " كاسيو أنجوس ، لمدة موسم إضافي ، قابل للتجديد لموسم آخر أيضاً .
جاء ذلك من خلال بيان أصدره التعاون اليوم الاثنين ، وجاء تمديد العقد بين "كاسيو " والتعاون ، نظير ماقدمه الحارس مع الفريق من مستوى فني جيد ، بعد أن إلتحق بصفوف الفريق من يوليو 2018 ، ولعب 48 مباراة ، كما حقق مع الفريق لقب كأس الملك في الموسم الماضي .

لتعاون حارس التعاون كاسيو أنجوس

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
التعاون يجدد مع البرازيلي "كاسيو " لموسم آخر
سبق

جدد التعاون عقد حارس الفريق الكروي الأول " البرازيلي " كاسيو أنجوس ، لمدة موسم إضافي ، قابل للتجديد لموسم آخر أيضاً .
جاء ذلك من خلال بيان أصدره التعاون اليوم الاثنين ، وجاء تمديد العقد بين "كاسيو " والتعاون ، نظير ماقدمه الحارس مع الفريق من مستوى فني جيد ، بعد أن إلتحق بصفوف الفريق من يوليو 2018 ، ولعب 48 مباراة ، كما حقق مع الفريق لقب كأس الملك في الموسم الماضي .

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
10:10 PM

التعاون يجدد مع البرازيلي "كاسيو " لموسم آخر

حقق مع " السكري " كأس الملك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
0
289

جدد التعاون عقد حارس الفريق الكروي الأول " البرازيلي " كاسيو أنجوس ، لمدة موسم إضافي ، قابل للتجديد لموسم آخر أيضاً .
جاء ذلك من خلال بيان أصدره التعاون اليوم الاثنين ، وجاء تمديد العقد بين "كاسيو " والتعاون ، نظير ماقدمه الحارس مع الفريق من مستوى فني جيد ، بعد أن إلتحق بصفوف الفريق من يوليو 2018 ، ولعب 48 مباراة ، كما حقق مع الفريق لقب كأس الملك في الموسم الماضي .

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,416
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,753
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,164
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,721

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة