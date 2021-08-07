"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

مصحوبة برياحٍ وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وصبيا، وفرسان.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.