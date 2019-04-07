وزير المالية يلتقي عدداً من سفراء الدول الأوروبيّة في إطار العلاقات الإستراتيجية

تم استعراض سبل تعزيز أوجه التعاون المالي والاقتصادي

التقى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان في مكتبه بالوزارة اليوم، عدداً من سفراء الدول الأوروبيّة لدى المملكة، وهم سفير مملكة السويد إيان كنوتسون، وسفير مملكة الدنمارك أوله موسبي، والسفير النرويجي أويفند ستوكه، والقائم بأعمال سفارة فنلندا السيدة تينا بارفيانين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وهذه الدول، وسبل تعزيز أوجه التعاون المالي والاقتصادي في إطار العلاقات الإستراتيجية، كما تطرق الاجتماع إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وجهود المملكة في تحقيق التوازن المالي والتنوع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي، ومستشار وزير المالية ثامر بن صالح الجارد، وعدد من مسؤولي الوزارة.