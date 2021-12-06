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مكة.. بمجهود شخصي مواطن يرمم وصلة طريق بمخطط 7

أضرت بمركبات السكان وشكّلت تجمعاً للمياه

في مبادرة فردية لإنهاء معاناة المواطنين، أحضر مواطن قلاباً يحتوي على مادة الأسفلت، وسكبه في أحد الشوارع بمخطط 7 بالشرائع بمكة، بعد شكوى الأهالي من تكسير الطرق به وكثرة الأخاديد فيه، وتجمع المياه مما سبب أضراراً بالمركبات وتشويها للمنظر العام.

يذكر أن "سبق" كانت قد نشرت تقريراً عن الموقع قبل أكثر من عام، طالب خلاله الأهالي بضرورة إكمال الوصلة المتبقية من الشارع، والتي يصل طولها إلى نحو 100 متر، والتي تُركت دون إكمال لعدة سنوات، رغم سفلتة غالبية شوارع المخطط المسكونة.

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مكة.. بمجهود شخصي مواطن يرمم وصلة طريق بمخطط 7
سبق

في مبادرة فردية لإنهاء معاناة المواطنين، أحضر مواطن قلاباً يحتوي على مادة الأسفلت، وسكبه في أحد الشوارع بمخطط 7 بالشرائع بمكة، بعد شكوى الأهالي من تكسير الطرق به وكثرة الأخاديد فيه، وتجمع المياه مما سبب أضراراً بالمركبات وتشويها للمنظر العام.

يذكر أن "سبق" كانت قد نشرت تقريراً عن الموقع قبل أكثر من عام، طالب خلاله الأهالي بضرورة إكمال الوصلة المتبقية من الشارع، والتي يصل طولها إلى نحو 100 متر، والتي تُركت دون إكمال لعدة سنوات، رغم سفلتة غالبية شوارع المخطط المسكونة.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
03:05 PM

مكة.. بمجهود شخصي مواطن يرمم وصلة طريق بمخطط 7

أضرت بمركبات السكان وشكّلت تجمعاً للمياه

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
6
6,755

في مبادرة فردية لإنهاء معاناة المواطنين، أحضر مواطن قلاباً يحتوي على مادة الأسفلت، وسكبه في أحد الشوارع بمخطط 7 بالشرائع بمكة، بعد شكوى الأهالي من تكسير الطرق به وكثرة الأخاديد فيه، وتجمع المياه مما سبب أضراراً بالمركبات وتشويها للمنظر العام.

يذكر أن "سبق" كانت قد نشرت تقريراً عن الموقع قبل أكثر من عام، طالب خلاله الأهالي بضرورة إكمال الوصلة المتبقية من الشارع، والتي يصل طولها إلى نحو 100 متر، والتي تُركت دون إكمال لعدة سنوات، رغم سفلتة غالبية شوارع المخطط المسكونة.

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