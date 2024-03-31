لقطات جوية.. "سبق" توثق مشاركة جازان في "ساعة الأرض"

بإطفاء الأضواء الكهربائية في الواجهة البحرية لمدة ساعة

شاركت أمانة منطقة جازان مساء اليوم، في الاحتفاء بساعة الأرض، حيث أطفأت الإنارة الخارجية للمبنى الرئيس، وكذلك الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي، من الساعة الثامنة والنصف مساءً وحتى التاسعة والنصف، ولمدة 60 دقيقة.

وجاءت مشاركة أمانة جازان في هذه المناسبة بإطفاء الأضواء الكهربائية في الواجهة البحرية لتواكب أكبر حدث بيئي عالمي في أرجاء الكرة الأرضية ضمن الحملة التي يشارك فيها مئات الملايين من الأشخاص والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في عددٍ من دول العالم؛ للحد من استهلاك الطاقة، والتوعية بترشيد الطاقة الكهربائية.

