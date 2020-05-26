بالفيديو.. متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 45% لمواطنين و55% غير سعوديين

397 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء الموافق 26/ 5/ 2020م: إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 45% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 55% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات 397 الحرجة حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2782 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 48450 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 12 حالة، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 411 متوفىً.

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