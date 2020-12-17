دبيان السبيعي يحافظ على لقب كأس النادي لفئة الصفر

رباعي يشعل منافسات (الوضح) غدًا

حافظ دبيان معيض السبيعي، وتركي محمد السبيعي على المركزين الأول والثاني على التوالي في كأس النادي (إنتاج) فئة الصفر، عقب فوزهما اليوم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي ينظمه نادي الإبل خلال الفترة من 1 ديسمبر الحالي وحتى 14 يناير المقبل في الصياهد الجنوبية.

وكان دبيان السبيعي حقق المركز الأول في النسخة الرابعة، وحل تركي السبيعي في المركز الثاني، ليتكرر نفس السيناريو في النسخة الحالية، في المقابل جاء زعل فهيد الديحاني في المركز الثالث، وحل عبدالله عبدالعزيز السلطان رابعًا، وبخيت مانع الدوسري خامسًا، وناصر علي العجمي سادسًا، وطلال علي آل صالح سابعًا، واحتل محيميد مفلح النفيعي المركز الثامن، وتركي بنيدر الشمري المركز التاسع ومحمد ناصر العجمي المركز العاشر.

وعبر بادي بن دبيان عن سعادته بتحقيق الفوز وقال إن اإانجاز غالٍ ومهم والفوز وحصل ونحمد الله عز وجل ونبارك لجميع الجماهير العاشقة للسلطانيات والقادم بحول الله أفضل، ونبارك لجميع المشاركين ونتمنى لهم التوفيق في المنافسات المقبلة .

وتتواصل منافسات كأس النادي إنتاج غدًا الجمعة من خلال شوط لون (الوضح)، الذي يقام بمشاركة 13 متأهلاً، ويتوقع أن تأتي المنافسة مثيرة من خلال مشاركة أربعة متأهلين كانوا من ضمن العشرة الأوائل في النسخة الماضية، ويأتي في مقدمتهم فهيد فنيسان السبيعي صاحب المركز الثاني، وفهد عامر السبيعي صاحب المركز الثالث، وسلطان سعود بن حثلين صاحب المركز التاسع، ومسعود بن فهيد الهاجري صاحب المركز العاشر، كما أنَّ بقية المنافسين مستعدون بشكل جيد وهم: تركي محمد بن عذل، وخالد بن فهد العتيبي، وشبنان بداح الدوسري، وعبود بن هريسان المقاطي، وفراج محمد السبيعي، وفيصل زايد الذيابي، ومحمد سفر البقمي، ومشاري حمد الدوسري، وملفي بطيحان السبيعي.

وشهدت منافسات الوضح تسجيل 34، شارك منهم 28، وتأهل منهم 13، بعد خروج 15 مشاركاً من التحكيم الأوَّلي.