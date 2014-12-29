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إتلاف قبل التسويق.. شاهد إغلاق 3 مستودعات لتخزين التبغ ومشتقاته بمكة

فيما دعا "المالكي" المواطنين والمقيمين إلى التواصل والإبلاغ عبر الرقم الموحد

أغلقت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، 3 مستودعات تستخدم لتخزين التبغ ومشتقاته.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنه في أثناء قيام الفرق الرقابية التابعة للبلدية بحملة على المستودعات في المنطقة، تبين وجود 3 مستودعات مخالفة يتم بداخلها تخزين التبغ ومشتقاته، وتتم تعبئتها في العلب تمهيداً لتسويقها وبيعها؛ حيث بلغ إجمالي ما تمّت مصادرته وإتلافه أكثر من 450 كجم، وتمّ تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المستودعات وإغلاقها.

وأكّد "المالكي"؛ أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، ودعا المواطنين والمقيمين في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية، إلى التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940).

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إتلاف قبل التسويق.. شاهد إغلاق 3 مستودعات لتخزين التبغ ومشتقاته بمكة
سبق

أغلقت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، 3 مستودعات تستخدم لتخزين التبغ ومشتقاته.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنه في أثناء قيام الفرق الرقابية التابعة للبلدية بحملة على المستودعات في المنطقة، تبين وجود 3 مستودعات مخالفة يتم بداخلها تخزين التبغ ومشتقاته، وتتم تعبئتها في العلب تمهيداً لتسويقها وبيعها؛ حيث بلغ إجمالي ما تمّت مصادرته وإتلافه أكثر من 450 كجم، وتمّ تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المستودعات وإغلاقها.

وأكّد "المالكي"؛ أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، ودعا المواطنين والمقيمين في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية، إلى التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940).

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
12:15 PM

إتلاف قبل التسويق.. شاهد إغلاق 3 مستودعات لتخزين التبغ ومشتقاته بمكة

فيما دعا "المالكي" المواطنين والمقيمين إلى التواصل والإبلاغ عبر الرقم الموحد

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلقت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، 3 مستودعات تستخدم لتخزين التبغ ومشتقاته.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنه في أثناء قيام الفرق الرقابية التابعة للبلدية بحملة على المستودعات في المنطقة، تبين وجود 3 مستودعات مخالفة يتم بداخلها تخزين التبغ ومشتقاته، وتتم تعبئتها في العلب تمهيداً لتسويقها وبيعها؛ حيث بلغ إجمالي ما تمّت مصادرته وإتلافه أكثر من 450 كجم، وتمّ تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المستودعات وإغلاقها.

وأكّد "المالكي"؛ أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، ودعا المواطنين والمقيمين في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية، إلى التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940).

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