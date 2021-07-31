كشف الحساب الرسمي للعناية بعملاء شركة المياه الوطنية أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله وظهرت فيه سيدة تشتكي من ارتفاع فاتورة الاستهلاك إلى 30 ألف ريال، يعود إلى العام 2019 م ضمن تقرير تلفزيوني. وتفصيلاً، قال الحساب في رده على عدد من المغردين: "هذا الفيديو قديم، كان ضمن تقرير تلفزيوني عُرض في العام 2019". وأضاف: "ثبت أن فاتورة العملية صحيحة، ويعود سبب ارتفاع فاتورتها إلى تسربات في المنزل لم تكن تعلم عنها، وبعد معالجتها انخفضت كمية الاستهلاك وقيمة الفاتورة".

"المياه الوطنية" حول فيديو شكوى سيدة ارتفاع الفاتورة لـ 30 ألفاً: قديم منصور الشلاقي سبق 2021-07-31 كشف الحساب الرسمي للعناية بعملاء شركة المياه الوطنية أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله وظهرت فيه سيدة تشتكي من ارتفاع فاتورة الاستهلاك إلى 30 ألف ريال، يعود إلى العام 2019 م ضمن تقرير تلفزيوني.



وتفصيلاً، قال الحساب في رده على عدد من المغردين: "هذا الفيديو قديم، كان ضمن تقرير تلفزيوني عُرض في العام 2019".



وأضاف: "ثبت أن فاتورة العملية صحيحة، ويعود سبب ارتفاع فاتورتها إلى تسربات في المنزل لم تكن تعلم عنها، وبعد معالجتها انخفضت كمية الاستهلاك وقيمة الفاتورة".

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 12:42 AM

"المياه الوطنية" حول فيديو شكوى سيدة ارتفاع الفاتورة لـ 30 ألفاً: قديم أكدت أن العملية صحيحة وتعود لـ 2019 بسبب تسربات في المنزل





A A A





11 مشاركة

كشف الحساب الرسمي للعناية بعملاء شركة المياه الوطنية أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله وظهرت فيه سيدة تشتكي من ارتفاع فاتورة الاستهلاك إلى 30 ألف ريال، يعود إلى العام 2019 م ضمن تقرير تلفزيوني.



وتفصيلاً، قال الحساب في رده على عدد من المغردين: "هذا الفيديو قديم، كان ضمن تقرير تلفزيوني عُرض في العام 2019".



وأضاف: "ثبت أن فاتورة العملية صحيحة، ويعود سبب ارتفاع فاتورتها إلى تسربات في المنزل لم تكن تعلم عنها، وبعد معالجتها انخفضت كمية الاستهلاك وقيمة الفاتورة".