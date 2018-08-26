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شرطة الرياض تتخذ الإجراءات النظامية بحق امرأة تلفَّظت على رجل أمن وتحيلها للنيابة العامة

مواطنة في العقد الثالث من العمر

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل لامرأة تتلفظ على رجل أمن بألفاظ مسيئة في محاولة لمنعه من مخالفتها أثناء تأديته مهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ونشرها ذلك على حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أشارت إجراءات الاستدلال إلى أنها مواطنة في العقد الثالث من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض تتخذ الإجراءات النظامية بحق امرأة تلفَّظت على رجل أمن وتحيلها للنيابة العامة
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل لامرأة تتلفظ على رجل أمن بألفاظ مسيئة في محاولة لمنعه من مخالفتها أثناء تأديته مهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ونشرها ذلك على حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أشارت إجراءات الاستدلال إلى أنها مواطنة في العقد الثالث من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
08:33 PM

شرطة الرياض تتخذ الإجراءات النظامية بحق امرأة تلفَّظت على رجل أمن وتحيلها للنيابة العامة

مواطنة في العقد الثالث من العمر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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8,894

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل لامرأة تتلفظ على رجل أمن بألفاظ مسيئة في محاولة لمنعه من مخالفتها أثناء تأديته مهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ونشرها ذلك على حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أشارت إجراءات الاستدلال إلى أنها مواطنة في العقد الثالث من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة.

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