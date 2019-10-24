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"العثيم" يشكر القيادة على تعيينه نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات

رفع نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي صالح بن محمد العثيم بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

وأبدى فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعياً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه على بذل الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يسهم في الارتقاء في مستوى أعمال الهيئة والخدمات التي تقدمها للقطاعات المستفيدة في المملكة.

وعدّ هذه الثقة الملكية الغالية تشريفاً وتكليفاً يتشرف ويعتز بها أيما اعتزاز، داعياً الله جل وعلا أن يحفظ لهذا الوطن العزيز أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة.

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي صالح العثيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العثيم" يشكر القيادة على تعيينه نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات
سبق

رفع نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي صالح بن محمد العثيم بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

وأبدى فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعياً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه على بذل الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يسهم في الارتقاء في مستوى أعمال الهيئة والخدمات التي تقدمها للقطاعات المستفيدة في المملكة.

وعدّ هذه الثقة الملكية الغالية تشريفاً وتكليفاً يتشرف ويعتز بها أيما اعتزاز، داعياً الله جل وعلا أن يحفظ لهذا الوطن العزيز أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
10:52 PM

"العثيم" يشكر القيادة على تعيينه نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي صالح بن محمد العثيم بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

وأبدى فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعياً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه على بذل الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يسهم في الارتقاء في مستوى أعمال الهيئة والخدمات التي تقدمها للقطاعات المستفيدة في المملكة.

وعدّ هذه الثقة الملكية الغالية تشريفاً وتكليفاً يتشرف ويعتز بها أيما اعتزاز، داعياً الله جل وعلا أن يحفظ لهذا الوطن العزيز أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة.

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