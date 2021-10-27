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من بسطة عشوائية إلى محل نظامي.. هذه قصة "حنين بيش"

المحافظ ورئيس البلدية أكدا حرص الدولة على دعم أبناء الوطن

تفاعلت محافظة بيش وبلديتها مع الفتاة "حنين بيش"، التي هُددت بإزالة بسطتها، والتي كانت تبيع بشكل عشوائي في أحد شوارع محافظة بيش.

وقد تواصل محافظ بيش ورئيس بلدية بيش مع الفتاة وذويها، وأكدا لها أن الدولة حريصة على دعم أبناء الوطن، وتسخير الإمكانات كافة لهم.

وقرر رجل أعمال، دعم الفتاة "حنين" بفتح محل نظامي بإيجار رمزي، وإتاحته ستة أشهر مجانًا؛ ليكون مصدر رزقها بدلًا من البسطة العشوائية التي تفتقد مقومات السلامة.

وكانت "حنين" قد نشرت معاناتها وتهديدها بإزالة "بسطتها" التي وصفتها بمصدر رزقها الوحيد؛ لتتفاعل معها المحافظة والبلدية، ويتم تعويضها بمحل نظامي من أحد رجال الأعمال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من بسطة عشوائية إلى محل نظامي.. هذه قصة "حنين بيش"
سبق

تفاعلت محافظة بيش وبلديتها مع الفتاة "حنين بيش"، التي هُددت بإزالة بسطتها، والتي كانت تبيع بشكل عشوائي في أحد شوارع محافظة بيش.

وقد تواصل محافظ بيش ورئيس بلدية بيش مع الفتاة وذويها، وأكدا لها أن الدولة حريصة على دعم أبناء الوطن، وتسخير الإمكانات كافة لهم.

وقرر رجل أعمال، دعم الفتاة "حنين" بفتح محل نظامي بإيجار رمزي، وإتاحته ستة أشهر مجانًا؛ ليكون مصدر رزقها بدلًا من البسطة العشوائية التي تفتقد مقومات السلامة.

وكانت "حنين" قد نشرت معاناتها وتهديدها بإزالة "بسطتها" التي وصفتها بمصدر رزقها الوحيد؛ لتتفاعل معها المحافظة والبلدية، ويتم تعويضها بمحل نظامي من أحد رجال الأعمال.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
12:44 PM

من بسطة عشوائية إلى محل نظامي.. هذه قصة "حنين بيش"

المحافظ ورئيس البلدية أكدا حرص الدولة على دعم أبناء الوطن

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
5
1,462

تفاعلت محافظة بيش وبلديتها مع الفتاة "حنين بيش"، التي هُددت بإزالة بسطتها، والتي كانت تبيع بشكل عشوائي في أحد شوارع محافظة بيش.

وقد تواصل محافظ بيش ورئيس بلدية بيش مع الفتاة وذويها، وأكدا لها أن الدولة حريصة على دعم أبناء الوطن، وتسخير الإمكانات كافة لهم.

وقرر رجل أعمال، دعم الفتاة "حنين" بفتح محل نظامي بإيجار رمزي، وإتاحته ستة أشهر مجانًا؛ ليكون مصدر رزقها بدلًا من البسطة العشوائية التي تفتقد مقومات السلامة.

وكانت "حنين" قد نشرت معاناتها وتهديدها بإزالة "بسطتها" التي وصفتها بمصدر رزقها الوحيد؛ لتتفاعل معها المحافظة والبلدية، ويتم تعويضها بمحل نظامي من أحد رجال الأعمال.

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