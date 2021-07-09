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تفاصيل اغتيال رئيس هايتي.. وحدة كوماندوز مسلحة تضم 26 كولومبياً وأمريكيَّيْن اثنَيْن نفّذت العملية

11 شخصاً اختبأوا في مبنى السفارة التايوانية

كشفت السلطات في هايتي تفاصيل اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس؛ وقالت إن وحدة الكوماندوز المدجّجة بالسلاح التي اغتالت الرئيس مويس تضم 26 من كولومبيا وأمريكيَّيْن اثنَيْن من أصل هايتي.

وقالت السفارة التايوانية في هايتي، إن 11 مشتبهاً فيهم باغتيال الرئيس مويس، تمّ اعتقالهم في مقرها.

وأعلنت مصادر أمنية في هايتي، في وقتٍ سابقٍ، أنه تمّ القضاء على 4 مرتزقة واعتقال اثنيْن آخريْن، بعد حادثة اغتيال رئيس البلاد، برصاص مجهولين الأربعاء الماضي.

وصرحت السلطات في هايتي، بأن مسلحين أجانب هم مَن يقفون وراء الجريمة، وتمّ إعلان الأحكام العرفية في البلاد لمدة 15 يوماً.

وتمّ إلقاء القبض على 11 شخصاً مشتبهاً فيهم باغتيال جوفينيل مويس، في مبنى السفارة التايوانية في البلاد.

وأخطرت الشرطة الهايتية، الخميس، الدبلوماسيين برغبتها دخول أراضي السفارة للبحث عن المشتبه فيهم.

وقالت البعثة الدبلوماسية التايوانية، في بيان، إنه نظراً لعلاقات الصداقة والشراكة التي تربط البلدين منذ فترة طويلة، أعطت السفارة موافقتها على الفور وسمحت للشرطة بإجراء عملية البحث والقبض على المشتبه فيهم.

وفي وقتٍ سابقٍ، قال وزير الدفاع الكولومبي إن عسكريين متقاعدين من كولومبيا يشتبه في أنهم قتلوا مويس.

وأعلنت السلطات في هايتي، أن الأجهزة الأمنية تعرّفت على 28 من الجناة، 26 منهم من مواطني كولومبيا.

وصرّح وزير شؤون الانتخابات ماتياس بيير، بأن فريق الاغتيال الذي هاجم مقر الرئيس كان يضم 26 شخصاً.

وقال بيير، إن هناك مواطناً أمريكياً من أصل هايتي من بين المعتقلين للاشتباه في مشاركتهم باغتيال الرئيس.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تفاصيل اغتيال رئيس هايتي.. وحدة كوماندوز مسلحة تضم 26 كولومبياً وأمريكيَّيْن اثنَيْن نفّذت العملية
سبق

كشفت السلطات في هايتي تفاصيل اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس؛ وقالت إن وحدة الكوماندوز المدجّجة بالسلاح التي اغتالت الرئيس مويس تضم 26 من كولومبيا وأمريكيَّيْن اثنَيْن من أصل هايتي.

وقالت السفارة التايوانية في هايتي، إن 11 مشتبهاً فيهم باغتيال الرئيس مويس، تمّ اعتقالهم في مقرها.

وأعلنت مصادر أمنية في هايتي، في وقتٍ سابقٍ، أنه تمّ القضاء على 4 مرتزقة واعتقال اثنيْن آخريْن، بعد حادثة اغتيال رئيس البلاد، برصاص مجهولين الأربعاء الماضي.

وصرحت السلطات في هايتي، بأن مسلحين أجانب هم مَن يقفون وراء الجريمة، وتمّ إعلان الأحكام العرفية في البلاد لمدة 15 يوماً.

وتمّ إلقاء القبض على 11 شخصاً مشتبهاً فيهم باغتيال جوفينيل مويس، في مبنى السفارة التايوانية في البلاد.

وأخطرت الشرطة الهايتية، الخميس، الدبلوماسيين برغبتها دخول أراضي السفارة للبحث عن المشتبه فيهم.

وقالت البعثة الدبلوماسية التايوانية، في بيان، إنه نظراً لعلاقات الصداقة والشراكة التي تربط البلدين منذ فترة طويلة، أعطت السفارة موافقتها على الفور وسمحت للشرطة بإجراء عملية البحث والقبض على المشتبه فيهم.

وفي وقتٍ سابقٍ، قال وزير الدفاع الكولومبي إن عسكريين متقاعدين من كولومبيا يشتبه في أنهم قتلوا مويس.

وأعلنت السلطات في هايتي، أن الأجهزة الأمنية تعرّفت على 28 من الجناة، 26 منهم من مواطني كولومبيا.

وصرّح وزير شؤون الانتخابات ماتياس بيير، بأن فريق الاغتيال الذي هاجم مقر الرئيس كان يضم 26 شخصاً.

وقال بيير، إن هناك مواطناً أمريكياً من أصل هايتي من بين المعتقلين للاشتباه في مشاركتهم باغتيال الرئيس.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
01:38 PM

تفاصيل اغتيال رئيس هايتي.. وحدة كوماندوز مسلحة تضم 26 كولومبياً وأمريكيَّيْن اثنَيْن نفّذت العملية

11 شخصاً اختبأوا في مبنى السفارة التايوانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت السلطات في هايتي تفاصيل اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس؛ وقالت إن وحدة الكوماندوز المدجّجة بالسلاح التي اغتالت الرئيس مويس تضم 26 من كولومبيا وأمريكيَّيْن اثنَيْن من أصل هايتي.

وقالت السفارة التايوانية في هايتي، إن 11 مشتبهاً فيهم باغتيال الرئيس مويس، تمّ اعتقالهم في مقرها.

وأعلنت مصادر أمنية في هايتي، في وقتٍ سابقٍ، أنه تمّ القضاء على 4 مرتزقة واعتقال اثنيْن آخريْن، بعد حادثة اغتيال رئيس البلاد، برصاص مجهولين الأربعاء الماضي.

وصرحت السلطات في هايتي، بأن مسلحين أجانب هم مَن يقفون وراء الجريمة، وتمّ إعلان الأحكام العرفية في البلاد لمدة 15 يوماً.

وتمّ إلقاء القبض على 11 شخصاً مشتبهاً فيهم باغتيال جوفينيل مويس، في مبنى السفارة التايوانية في البلاد.

وأخطرت الشرطة الهايتية، الخميس، الدبلوماسيين برغبتها دخول أراضي السفارة للبحث عن المشتبه فيهم.

وقالت البعثة الدبلوماسية التايوانية، في بيان، إنه نظراً لعلاقات الصداقة والشراكة التي تربط البلدين منذ فترة طويلة، أعطت السفارة موافقتها على الفور وسمحت للشرطة بإجراء عملية البحث والقبض على المشتبه فيهم.

وفي وقتٍ سابقٍ، قال وزير الدفاع الكولومبي إن عسكريين متقاعدين من كولومبيا يشتبه في أنهم قتلوا مويس.

وأعلنت السلطات في هايتي، أن الأجهزة الأمنية تعرّفت على 28 من الجناة، 26 منهم من مواطني كولومبيا.

وصرّح وزير شؤون الانتخابات ماتياس بيير، بأن فريق الاغتيال الذي هاجم مقر الرئيس كان يضم 26 شخصاً.

وقال بيير، إن هناك مواطناً أمريكياً من أصل هايتي من بين المعتقلين للاشتباه في مشاركتهم باغتيال الرئيس.

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