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"سكني": المنصات الرقمية تتفاعل مع أكثر من 53 ألف مواطن خلال الأسبوع الماضي

96 ألف مستفيد.. الرد على الاستفسارات وإجراء الحجوزات ومعالجة الاعتراضات

نفذت المنصات الرقمية لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان خلال الأسبوع الماضي أكثر من 53 ألف خدمة متنوعة للمواطنين، وبذلك يصل إجماليها منذ بداية شهر إبريل الجاري لأكثر من 96 ألف مستفيد، شملت الرد على الاستفسارات، وإجراء الحجوزات للوحدات والأراضي السكنية، ومعالجة الاعتراضات وغيرها، عبر موقع وتطبيق "سكني"، ومركز العناية بالمستفيدين 199090، وكذلك حساب العناية بالمستفيدين على "تويتر".

وأوضح البرنامج أنه مستمر في خدمة جميع المواطنين الراغبين في التملك عبر منصاته الإلكترونية التفاعلية في جميع مدن ومناطق المملكة عبر إجراءات سهلة وميسرة تختصر الوقت والجهد؛ بهدف تسهيل تملك المساكن ورفع نسب التملك إلى 70% بحلول 2030، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030.

وسجل المركز الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 خلال الأسبوع الماضي أكثر من 17.682 اتصالاً من المواطنين للاستفسار حول المنتجات السكنية والحلول التمويلية، كما تمت معالجة عدد من الاعتراضات والاستفسارات الواردة عبر موقع سكني منها 1955 معالجة اعتراض ونحو 2144 استفساراً، من خلال خدمة "راسلنا" على موقع سكني.

فيما تجاوز عدد الزيارات لتطبيق "سكني" عبر الأجهزة الذكية أكثر من 24.168 زيارة خلال الأسبوع الماضي بمعدل قياسي تجاوز 3450 زائراً يومياً للاستفادة من الخدمات المتكاملة التي يوفرها التطبيق للمستفيدين دون زيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة، إذ يُمكن تطبيق "سكني" التسجيل والحجز الإلكتروني الفوري للوحدات السكنية للمستفيدين واستعراض مواقعها ونماذجها وأسعارها، والحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي السكنية وتوقيع العقود إلكترونياً، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وتجاوب حساب العناية بالمستفيدين (SaudiHousingCC@) على منصة "تويتر" مع استفسارات المواطنين بأكثر من 7100 تفاعل ورد عبر الحساب الذي خصصه "سكني" لمستفيديه للإجابة عن جميع أسئلة واستفسارات المواطنين على مدار الساعة، امتداداً لحرص البرنامج على خدمة جميع المواطنين وتلبية رغباتهم وتطلّعاتهم.

وأوضح "سكني" أن منصّته الإلكترونية (sakani.housing.sa) تتيح التحدث المباشر بين المواطنين وموظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة "تحدث معي" للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات حول حلول الدعم السكنية والخيارات المتنوعة التي يُتيح البرنامج حجزها إلكترونياً من أراضي سكنية وشقق وفلل وتاون هاوس، بأسعار تتراوح ما بين 250-750 ألف ريال في جميع مناطق المملكة، تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها بالشراكة مع المطوّرين العقاريين حول المملكة، ضمن نحو 74 مشروعاً توفّر أكثر من 134 ألف وحدة سكنية متنوعة غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى، بالإضافة إلى الأراضي السكنية، والقروض العقارية المدعُومة التي تتيح الاستفادة من شراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات والخدمات الأخرى مثل القرض الإضافي الحسن للمدنيين والعسكريين، وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري وغيرها من الخدمات الأخرى.

ويستهدف "سكني" خلال العام الجاري 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر مختلف الحلول السكنية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم ضمن الخيارات التي يقدمها البرنامج، بينها ما يزيد عن 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة.

سكني وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني": المنصات الرقمية تتفاعل مع أكثر من 53 ألف مواطن خلال الأسبوع الماضي
سبق

نفذت المنصات الرقمية لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان خلال الأسبوع الماضي أكثر من 53 ألف خدمة متنوعة للمواطنين، وبذلك يصل إجماليها منذ بداية شهر إبريل الجاري لأكثر من 96 ألف مستفيد، شملت الرد على الاستفسارات، وإجراء الحجوزات للوحدات والأراضي السكنية، ومعالجة الاعتراضات وغيرها، عبر موقع وتطبيق "سكني"، ومركز العناية بالمستفيدين 199090، وكذلك حساب العناية بالمستفيدين على "تويتر".

وأوضح البرنامج أنه مستمر في خدمة جميع المواطنين الراغبين في التملك عبر منصاته الإلكترونية التفاعلية في جميع مدن ومناطق المملكة عبر إجراءات سهلة وميسرة تختصر الوقت والجهد؛ بهدف تسهيل تملك المساكن ورفع نسب التملك إلى 70% بحلول 2030، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030.

وسجل المركز الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 خلال الأسبوع الماضي أكثر من 17.682 اتصالاً من المواطنين للاستفسار حول المنتجات السكنية والحلول التمويلية، كما تمت معالجة عدد من الاعتراضات والاستفسارات الواردة عبر موقع سكني منها 1955 معالجة اعتراض ونحو 2144 استفساراً، من خلال خدمة "راسلنا" على موقع سكني.

فيما تجاوز عدد الزيارات لتطبيق "سكني" عبر الأجهزة الذكية أكثر من 24.168 زيارة خلال الأسبوع الماضي بمعدل قياسي تجاوز 3450 زائراً يومياً للاستفادة من الخدمات المتكاملة التي يوفرها التطبيق للمستفيدين دون زيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة، إذ يُمكن تطبيق "سكني" التسجيل والحجز الإلكتروني الفوري للوحدات السكنية للمستفيدين واستعراض مواقعها ونماذجها وأسعارها، والحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي السكنية وتوقيع العقود إلكترونياً، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وتجاوب حساب العناية بالمستفيدين (SaudiHousingCC@) على منصة "تويتر" مع استفسارات المواطنين بأكثر من 7100 تفاعل ورد عبر الحساب الذي خصصه "سكني" لمستفيديه للإجابة عن جميع أسئلة واستفسارات المواطنين على مدار الساعة، امتداداً لحرص البرنامج على خدمة جميع المواطنين وتلبية رغباتهم وتطلّعاتهم.

وأوضح "سكني" أن منصّته الإلكترونية (sakani.housing.sa) تتيح التحدث المباشر بين المواطنين وموظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة "تحدث معي" للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات حول حلول الدعم السكنية والخيارات المتنوعة التي يُتيح البرنامج حجزها إلكترونياً من أراضي سكنية وشقق وفلل وتاون هاوس، بأسعار تتراوح ما بين 250-750 ألف ريال في جميع مناطق المملكة، تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها بالشراكة مع المطوّرين العقاريين حول المملكة، ضمن نحو 74 مشروعاً توفّر أكثر من 134 ألف وحدة سكنية متنوعة غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى، بالإضافة إلى الأراضي السكنية، والقروض العقارية المدعُومة التي تتيح الاستفادة من شراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات والخدمات الأخرى مثل القرض الإضافي الحسن للمدنيين والعسكريين، وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري وغيرها من الخدمات الأخرى.

ويستهدف "سكني" خلال العام الجاري 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر مختلف الحلول السكنية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم ضمن الخيارات التي يقدمها البرنامج، بينها ما يزيد عن 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
06:23 PM

"سكني": المنصات الرقمية تتفاعل مع أكثر من 53 ألف مواطن خلال الأسبوع الماضي

96 ألف مستفيد.. الرد على الاستفسارات وإجراء الحجوزات ومعالجة الاعتراضات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذت المنصات الرقمية لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان خلال الأسبوع الماضي أكثر من 53 ألف خدمة متنوعة للمواطنين، وبذلك يصل إجماليها منذ بداية شهر إبريل الجاري لأكثر من 96 ألف مستفيد، شملت الرد على الاستفسارات، وإجراء الحجوزات للوحدات والأراضي السكنية، ومعالجة الاعتراضات وغيرها، عبر موقع وتطبيق "سكني"، ومركز العناية بالمستفيدين 199090، وكذلك حساب العناية بالمستفيدين على "تويتر".

وأوضح البرنامج أنه مستمر في خدمة جميع المواطنين الراغبين في التملك عبر منصاته الإلكترونية التفاعلية في جميع مدن ومناطق المملكة عبر إجراءات سهلة وميسرة تختصر الوقت والجهد؛ بهدف تسهيل تملك المساكن ورفع نسب التملك إلى 70% بحلول 2030، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030.

وسجل المركز الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 خلال الأسبوع الماضي أكثر من 17.682 اتصالاً من المواطنين للاستفسار حول المنتجات السكنية والحلول التمويلية، كما تمت معالجة عدد من الاعتراضات والاستفسارات الواردة عبر موقع سكني منها 1955 معالجة اعتراض ونحو 2144 استفساراً، من خلال خدمة "راسلنا" على موقع سكني.

فيما تجاوز عدد الزيارات لتطبيق "سكني" عبر الأجهزة الذكية أكثر من 24.168 زيارة خلال الأسبوع الماضي بمعدل قياسي تجاوز 3450 زائراً يومياً للاستفادة من الخدمات المتكاملة التي يوفرها التطبيق للمستفيدين دون زيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة، إذ يُمكن تطبيق "سكني" التسجيل والحجز الإلكتروني الفوري للوحدات السكنية للمستفيدين واستعراض مواقعها ونماذجها وأسعارها، والحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي السكنية وتوقيع العقود إلكترونياً، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وتجاوب حساب العناية بالمستفيدين (SaudiHousingCC@) على منصة "تويتر" مع استفسارات المواطنين بأكثر من 7100 تفاعل ورد عبر الحساب الذي خصصه "سكني" لمستفيديه للإجابة عن جميع أسئلة واستفسارات المواطنين على مدار الساعة، امتداداً لحرص البرنامج على خدمة جميع المواطنين وتلبية رغباتهم وتطلّعاتهم.

وأوضح "سكني" أن منصّته الإلكترونية (sakani.housing.sa) تتيح التحدث المباشر بين المواطنين وموظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة "تحدث معي" للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات حول حلول الدعم السكنية والخيارات المتنوعة التي يُتيح البرنامج حجزها إلكترونياً من أراضي سكنية وشقق وفلل وتاون هاوس، بأسعار تتراوح ما بين 250-750 ألف ريال في جميع مناطق المملكة، تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها بالشراكة مع المطوّرين العقاريين حول المملكة، ضمن نحو 74 مشروعاً توفّر أكثر من 134 ألف وحدة سكنية متنوعة غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى، بالإضافة إلى الأراضي السكنية، والقروض العقارية المدعُومة التي تتيح الاستفادة من شراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات والخدمات الأخرى مثل القرض الإضافي الحسن للمدنيين والعسكريين، وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري وغيرها من الخدمات الأخرى.

ويستهدف "سكني" خلال العام الجاري 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر مختلف الحلول السكنية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم ضمن الخيارات التي يقدمها البرنامج، بينها ما يزيد عن 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة.

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