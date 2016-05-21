"قوميز" حضر وسجَّل هدفين.. الدحيل القطري يرافق الهلال لدور الـ 16

"قوميز" حضر وسجَّل هدفين.. الدحيل القطري يرافق الهلال لدور الـ 16
في مباراة شهدت تألقًا لافتًا للمعيوف بدوري أبطال آسيا
حافظ الهلال على صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا (الثالثة) بالرغم من تعادل الدحيل القطري معه 2/ 2 في اللقاء الذي جمع الفريقين في ختام الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك مساء اليوم الاثنين على أرض ملعب عبدالله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.
وكان الهلال قد تأهل لدور الـ16 من المسابقة قبل اللقاء (متصدرًا - 13 نقطة)، فيما رافق الدحيل نظيره الهلال إلى دور الـ16 بعد أن حل ثانيًا (9 نقاط).
الشوط الأول
انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. كان الدحيل هو البادئ عند الدقيقة الـ15 من تسديدة قوية من قدم يوسف العربي، اكتفي الحارس الهلالي عبدالله المعيوف بمشاهدتها وهي تسكن الشباك على يمينه.
لم ينتظر الهلال كثيرًا لتعديل النتيجة حينما سدد محمد كنو كرة قوية عند الدقيقة الـ29، ارتدت من الحارس خليفة أبو بكر، ووجدت المتمركز "قوميز" الذي بدوره سدد كرة قويه داخل الشباك.
في الشوط الثاني أضاف الفرنسي "قوميز" الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة الـ55 من تسديدة أرضية زاحفة قوية، استقرت على يمين خليفة داخل الشباك.
"قوميز" حضر وسجَّل هدفين.. الدحيل القطري يرافق الهلال لدور الـ 16
أحمد سرورسبق2019-05-20
حافظ الهلال على صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا (الثالثة) بالرغم من تعادل الدحيل القطري معه 2/ 2 في اللقاء الذي جمع الفريقين في ختام الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك مساء اليوم الاثنين على أرض ملعب عبدالله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.
وكان الهلال قد تأهل لدور الـ16 من المسابقة قبل اللقاء (متصدرًا - 13 نقطة)، فيما رافق الدحيل نظيره الهلال إلى دور الـ16 بعد أن حل ثانيًا (9 نقاط).
الشوط الأول
انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. كان الدحيل هو البادئ عند الدقيقة الـ15 من تسديدة قوية من قدم يوسف العربي، اكتفي الحارس الهلالي عبدالله المعيوف بمشاهدتها وهي تسكن الشباك على يمينه.
لم ينتظر الهلال كثيرًا لتعديل النتيجة حينما سدد محمد كنو كرة قوية عند الدقيقة الـ29، ارتدت من الحارس خليفة أبو بكر، ووجدت المتمركز "قوميز" الذي بدوره سدد كرة قويه داخل الشباك.
في الشوط الثاني أضاف الفرنسي "قوميز" الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة الـ55 من تسديدة أرضية زاحفة قوية، استقرت على يمين خليفة داخل الشباك.
حافظ الهلال على صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا (الثالثة) بالرغم من تعادل الدحيل القطري معه 2/ 2 في اللقاء الذي جمع الفريقين في ختام الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك مساء اليوم الاثنين على أرض ملعب عبدالله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.
وكان الهلال قد تأهل لدور الـ16 من المسابقة قبل اللقاء (متصدرًا - 13 نقطة)، فيما رافق الدحيل نظيره الهلال إلى دور الـ16 بعد أن حل ثانيًا (9 نقاط).
الشوط الأول
انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. كان الدحيل هو البادئ عند الدقيقة الـ15 من تسديدة قوية من قدم يوسف العربي، اكتفي الحارس الهلالي عبدالله المعيوف بمشاهدتها وهي تسكن الشباك على يمينه.
لم ينتظر الهلال كثيرًا لتعديل النتيجة حينما سدد محمد كنو كرة قوية عند الدقيقة الـ29، ارتدت من الحارس خليفة أبو بكر، ووجدت المتمركز "قوميز" الذي بدوره سدد كرة قويه داخل الشباك.
في الشوط الثاني أضاف الفرنسي "قوميز" الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة الـ55 من تسديدة أرضية زاحفة قوية، استقرت على يمين خليفة داخل الشباك.